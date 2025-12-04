Въпреки чат приложенията европейците още изпращат картички за 60 млн. евро (Графика)

Все по-малко европейци изпращат пощенски картички до близки и познати по празнични поводи или просто за да им се обадят от някоя страна, която са посетили - през 2024 г. те са с 15% по-малко в сравнение с 2023 г., показват данни на Евростат.

Тенденцията е низходяща от 2014 г., а статистиците я измерват чрез парите от продажби на картички. През 2024 г. стойността им е била 60 милиона евро, а през 2023 г. - 69 млн. евро, или с 9 млн. евро повече.

Интересът към тях обаче се възражда по време на пандемията - тогава броят на закупените картички е достигнал най-високото си ниво за последното десетилетие. От 2020 г. до 2021 г. стойността на продажбите нараства с почти 50%, а през 2022 г. достига връх от 81,3 милиона евро.

Средно 70 души на 10 000 заети са работили в сектора на пощенските и куриерските услуги през 2024 г., показват още данните на Евростат. Това е леко намаление в сравнение с 2014 г., когато са били 75 души на 10 000 заети.