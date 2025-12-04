Само в "24 часа" на 4 декември: Европа помилва колите на дизел и бензин - остават и след 2035 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 4 декември четете:

Европа помилва колите на дизел и бензин - остават и след 2035 г. Условието е горивата да са скъпи и еко. Причината - да се спаси автомобилната индустрия на Стария континент

Маските са забранени. Защо МВР спи? - анализ на главния редактор на "168 часа" Слави Ангелов

И при фалстарта с бюджет 2026 еврото влиза - живеем с него от 8 юли, три закона обвързват България юридически

Румен Радев загрява на тъчлинията за избори – всички партии трябва да са притеснени - казва в интервю с Димитър Ганев от Изследователски център "Тренд"

В специалното приложение Art "Суров театър": как режисьорът Ивица Булян поставя пиеса за богаташи в Народния

Световни оперни звезди идват в София

Накъде с децата по Коледа

Вижте първите страници на "24 часа" от 4 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.