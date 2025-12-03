ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как се правят вълшебства със сол и лунно тесто

Много ли са 18 г. затвор за смърт на пътя, когато си бил пиян до козирката

1748
Димитър Любенов в съда. СНИМКА: АРХИВ

18 г. затвор получи и без книжка за цял живот остана Димитър Любенов, който през 2022 г. уби с поршето си френски турист, дошъл със съпругата си на почивка у нас. Наказанието, дадено от състав на Софийския градски съд, впечатли със своята строгост. Свикнахме убийците на пътя да се измъкват с условни присъди, защото не се качвали зад волана, за да убиват, а действали по непредпазливост. Каква непредпазливост има, когато тръгнеш да шофираш надрусан с кокаин и пиян до козирката?

Искаме ли да спрем безразсъдните шофьори, които се качват зад волана без капка мисъл, че могат за секунда да отнемат нечий живот?

После в съдебната зала всички се разкайват, и Любенов се разкайва. И какво от това? С разкаяние не става. Само с тежки пръсъди и солени глоби ще се спре безумието по нашите пътища.

Димитър Любенов в съда. СНИМКА: АРХИВ

