Коментар на седмицата №3: Петата колона на Кремъл е изпаднала в истерия и вече не се крие

Много съм видял за тези 35 години на протести.

Но такава масирана и координирана медийна атака срещу сегашното правителство съм виждал само през есента на 1992, срещу правителството на Филип Димитров. Последва времето на мутрите и отдалечаването ни от Европа!

Сега това става само 30 дни преди влизането в еврозоната!???

Ако искате ме разпънете и нахейтете, но това, което правят "Хоризонт" и трите национални телевизии е потресаваща манипулация!

Все едно са "Отдел пропаганда и агитация" към (п)Резидента Радев!

Петата колона на Кремъл е изпаднала в истерия и вече не се крие. Има още да патим...!

Тепърва ще се изявяват Пеканов, Камджалов, Зарков, Робева и други от списъка на агент "Майстора".

Дано при режима на ченгетата на Радев живеете по щастливо, нищо незнаещи момичета и момчета!

П.П. Днес в продължение на 6 часа бях блокиран. Утре ще видим...