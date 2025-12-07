Коментар на седмицата №2: Поколението Z напусна онлайн балона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с над 79 696 прочитания.

На протеста младите показаха, че могат да са общност и отказват да са страничен ефект от грешките на възрастните

Младите хора в България отново показаха, че не са "тихото поколение". Представителите на Gen Z излязоха на улиците и превърнаха деня в символ на гняв, на надежда, на енергия, но и на обединение. Онлайн пространството буквално гръмна. Статуси, сторита, снимки и една своеобразна покана за "парти" стана повод за гордост на много родители.

"Дано поне децата успеят", бяха най-честите коментари на възрастните. Оригиналните плакати и лозунги, измислени от поколението Z.

В социалните мрежи протестът беше описван като "най-голямото джен зи парти"

И не защото беше лекомислен, а защото атмосферата беше заредена и истинска. Каузата беше ясна и страшно много млади хора избраха да излязат и да покажат, че има смисъл.

Имаше музика, цветове, плакати с остроумни послания, които могат да се завъртят само в главите на младежи. джен зи наистина показаха, че могат да бъдат част от общност и не се отказват да защитават интересите и ценностите си.

Хиляди стояха рамо до рамо, без агресия, без напрежение, без страх. Видя се поколение, което знае да се организира, да комуникира, да се защитава и да стои зад ценностите си. Видя се едно море от момичета и момчета, които

за първи път в живота си усещат, че гласът има има тежест.

И най-важното – видя се, че ги има. Че са много. Че са готови да излязат от онлайн балона си.Да покажат, че им пука. Че бъдещето им не е страничен ефект от решенията на други поколения.