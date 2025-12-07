Коментар на седмицата №1: Зелетресение в Киев

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с над 274 888 прочитания.

Земята се клати под президента на Украйна – вече пречи на световните пари

Байдън не успя да постигне смяна на режима в Москва, но Тръмп явно се е заел да сменя режима в Киев. Ето например във вторник неговите пратеници разговаряха цели 5 часа с Путин в Москва, но едва ли са отделили и 1 час на 4-те различни мирни плана, които твърдят, че донесоха. Още първият беше неприемлив за Путин и те добре го знаеха, а останалите бяха още по-неприемливи.

Тогава за какво са говорили останалите 4 часа? Много ясно, че за бизнес. И Стивън Уиткоф, и Джаред Кушнер не са дипломати, а инвеститори и милиардери, които съчетават геополитиката с големите сделки. Явно Зеленски и дружината му вече пречат и на едното, и на другото.

Поредицата от събития през ноември ясно показва, че на Зеленски му е направено “предложение, на което не може да откаже” както би се изразил дон Корлеоне. Само че вместо отрязана конска глава като в знаменития филм сега имаме отрязани ръце. На 10 ноември контролираното от американското ФБР украинско Национално антикорупционно бюро (НАБУ) отряза лявата ръка на Зеленски – разобличи в корупция Тимур Миндич, неговия най-близък съдружник и личен касиер. На 28 ноември НАБУ отряза и дясната му ръка – шефа на президентската канцелария Андрий Ермак, който на практика въртеше всички вътрешни дела в държавата, а също и много от външните.

Между тези две ампутации се разигра трагикомедията

с мирния план от 28 точки на Тръмп. Както вече обясних, те поначало не бяха приемливи за Путин, но главното в тях е, че рисуват картината на предстоящата гигантска бизнес сделка с Русия. Тя ни показва в какъв свят ще живеем догодина – ще имаме колкото си щем руски газ, но с американски етикет.

Но вместо да прехвърли плана на Путин като горещ картоф, Зеленски прати в Женева дясната си ръка Ермак да се пазари с американския външен министър Марко Рубио, който явно също е само фигурант. Там 28-те точки бяха редуцирани до 19, още по-неприемливи за Путин.

Вероятно Тръмп е бил вбесен, тъй като НАБУ подпука и Ермак още щом се върна в Киев. Горчиво обидена, ампутираната дясна ръка каза: “Аз отивам на фронта да се бия за родината” – и изчезна зад завесите. Но той има американско гражданство и спокойно може да се прибере при семейството си отвъд океана.

Миндич пък се скри в Израел при родителите си - неговото алтернативно гражданство се оказа израелско. Така Зеленски остана без двете си ръце и се превърна в нещо като

политически Балканджи Йово

Киевските политолози заговориха за “зелетресение”, в смисъл, че земята под режима на Зеленски се клати.

За да доубие плана на Тръмп, Зеленски изпрати на преговори във Флорида третата си най-важна ръка - секретаря на Съвета по национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който гарантирано е замесен в същата корупционна схема. Там той направи точките още по-неприемливи за Путин. Така планът на Тръмп се обезсмисли на 110 процента и чак тогава Уиткоф и Кушнер отлетяха да го представят в Москва с 4-те различни документа наведнъж.

Ако те гледаха сериозно на този документ, изобщо не биха вземали самолета. Явно не става дума нито за 28-те точки, нито за 19-те, нито за неизвестно колкото оцеляха от Флорида, а за бизнеса с газовите тръби, полезните изкопаеми и геополитиката. В момента най-важната задача пред САЩ е да откъсне Русия от прегръдките на Китай, а това няма как да станеq докато продължава прокси войната.

Сега ще видим дали и Умеров, третата ръка на Зеленски, ще бъде хвърлен на вълците. Или може би ще се стигне до самия Зеленски? Както знаем, американското финансово разузнаване има открит достъп до всички офшорни сметки на планетата. Вкарваш името в алгоритъма, натискаш клавиша, чакаш 1-2 секунди и всеки президент, премиер или министър светва като коледна елха.

Още през 2021 г. Зеленски лъсна в т. нар. “досиета Пандора” заради необявени лондонски имоти. За да спаси мандата си, тогава той пожертва олигарха Игор Коломойски, който пък си беше въобразил, че трябва да предотврати войната с Русия.

Освен натиска чрез компромати

задейства се и бойното поле. Както знаем, досега руският напредък беше бавен и мъчителен, което оставяше предостатъчно време за пазарлъка. Сега обаче 28-те точки на Тръмп явно попариха бойния дух на украинците. Представете си, че сте в окопа я в Покровск, я в Мирноград, Купянск или друг някой капан. И четете, че Тръмп предлага на Зеленски вашите позиции да бъдат отстъпени без бой! За какво повече да си рискувате живота - за началство, което хем краде, хем има двойно гражданство и дворец в чужбина?

Твърди се, че 2 украински дивизии се обезсърчили, изоставили позициите си и руснаците изведнъж направиха 20-километров пробив по северната граница на Запорожка област, стигайки покрайнините на Гуляйполе – леговището на революционния анархист Батюшка Махно. От Гуляйполе руската армия може да завие на юг и да удари в гръб цялата украинска отбранителна линия в Запорожието, което би било истинска катастрофа.

За да притисне Зеленски, Тръмп спря финансирането от САЩ. Всички разноски бяха прехвърлени на Европа.

Европа няма пари

и посегна към замразените руски пари, които се пазят от депозитара Euroclear в Брюксел. Но уви – Брюксел отказа да ги даде без гаранции. Тогава ЕС поиска банкова гаранция от Европейската централна банка, но тя също отказа.

Междувременно САЩ включи тези пари в своя план с 28-те точки и вероятно Уиткоф и Кушнер вече са ги договорили с Путин. Ако утре Москва поиска от Euroclear да преведе парите в някоя американска банка по силата на договор, Европа пак остава с пръст с уста.

Търсейки помощ,

за 2 седмици Зеленски 2 пъти отиде при Макрон в Париж

Странното е защо не посети Лондон и своя приятел Стармър, с които ги свързва 100-годишен договор за братство и сътрудничество? Да не би нещо да е станало?

Отварям аз сайта на Ройтерс и какво да видя – очерк за съдбата на 11 млади украинци, които агенцията решила да проследи от момента, в който били мобилизирани тази пролет. И какво става с тях днес? Нито един вече не е в бойните редици. 4-ма са ранени, 3-ма са в неизвестност (убити или пленени), 2-ма са дезертирали, 1 се е разболял и 1 се е самоубил. https://www.reuters.com/investigations/band-brothers-how-war-crushed-cohort-young-ukrainians-2025-12-01/

Тъжна картина, наситена с отчаяние и неизбежност. Едва ли Ройтерс би я показал на публиката, ако Стармър не се е разбрал за нещо с Тръмп. Другата държава, която Зеленски не посети веднага, е Германия. А това е единственото място, откъдето могат да дойдат сериозни европейски пари.