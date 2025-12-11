Правила за домашните кучета - не пречат, а помагат

Бъдеща наредба, която ще забранява деца до 14 г. да разхождат едри и агресивни кучета в Пловдив, веднага предизвика коментари “за” и “против”. Главно с аргументи, че това не показвало хуманно отношение към животните.

Ако обаче страстите се охладят малко, с просто око ще се види, че правила за отглеждането на домашни любимци трябва да има. И те трябва да се спазват от всички. От една страна - броят на домашните кучета расте лавинообразно в големите градове. От друга, въпреки наличните и сега разпоредби онези, които ги спазват, намаляват. Ако човек се разходи в големите софийски паркове например, ще види, че немалко собственици на кучета пускат животните на воля без повод. Нито пък слагат намордник за едрите екземпляри. Има ли забрани - има. Спазват ли се - на хартия да.

Така ще бъде, докато не пострада дете или възрастен човек, който не може да се защити. А колко по-разумно би било да има ограничения - поне за едрите и агресивни породи. Защото парковете и кварталните градинки освен за домашните любимци са и за хората - да се разхождат спокойно и без озъртане кога може да ги връхлети някой любимец.

