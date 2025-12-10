Достоевски и руска кухня: Защо германски ученици учат руски

"Дядо ми е работил в Съветския съюз. Разказвал ми е за работата си, а аз обичах неговите разкази – затова поисках да уча руски. Бих искал да използвам знанията си в бъдеще. Искам да замина за Русия и да говоря там с хората", казва пред ДВ дванайсетокласникът Бено от град Франкенберг в провинция Саксония. Това е неговият отговор на въпроса защо е решил да учи руски в училище.

Съученичката му Нели споделя, че цялото ѝ семейство едно време е учило руски – затова ѝ на нея ѝ се приискало да усвои „чисто нова азбука". Преди Обединението на Германия Саксония беше част от ГДР, където изучаването на руски беше задължително. Днес на кирилица се опитва да чете и пише и 17-годишният Линус: „Много ми е интересна руската култура. Освен това мисля, че научаването на руския не е трудно", казва той.

Луиза е направила същия избор – да учи руски като втори чужд език. „Искам да науча език, който не се знае от всички и вероятно ще ми открие по-добри възможности." „Не знам как ще използвам знанията си в бъдеще, но руският е красив език", споделя Нели.

Интерес има, но...

Бено, Линус, Луиза и Нели са четирима от 139-те ученици в гимназията „Мартин Лутер" във Франкенберг, които учат руски като втори чужд език. Освен в тази гимназия, изучаване на руски като втори или трети чужд език се предлага в 217 учебни заведения в Саксония.

Обичайно първият чужд език, който се учи в училище, е английският. Руският като втори език миналата година е бил избран от около 15 000 души. В последно време обаче броят на желаещите намалява – от 26 000 през 2014/2015 година до около 12 000 през 2025 година.

Но това не се дължи на липсата на интерес, обясняват за ДВ от Министерството на културата на Саксония – просто повечето преподаватели са получили образованието си още във времената на ГДР и сега се пенсионират.

Днес в Саксония работят около 1270 преподаватели по руски, повечето от които преподават в гимназиите. Интересно е да се отбележи, че в бившите източногермански провинции руският може да бъде избран като втори чужд език, докато в западната част на страната това е невъзможно. В провинция Северен Рейн-Вестфалия например в училищата руски се предлага като трети или четвърти чужд език.

А какво влияние е оказала войната на Русия война против Украйна? Както заявяват от Министерството на културата, в началото ѝ някои родители са поискали децата им да бъдат пренасочени към изучаването на друг чужд език, но като цяло това не е повлияло на предлагането на руския език в саксонските училища.

Как да бъдат мотивирани учениците

Директорът на гимназията „Мартин Лутер" във Франкенбург Инго Пецолд заявява пред ДВ, че в неговото училище винаги е имало интерес към изучаването на руски. „Той се предлага като втори чужд език (заедно с френския и латинския) още от основаването на гимназията. Днес го изучават около 20 процента от учениците, при това чак докато завършат, макар обучението да е задължително само до десети клас. Очевидно езикът се харесва на учениците, щом те запазват интереса си и към по-нататъшното му изучаване."

Позицията на саксонското министерство на културата е, че руският език има перспективи – макар обемът в бъдеще няма как да е същият както в миналото. Специалистите изтъкват, че от дидактична гледна точка е важно учениците да учат не само романски езици, но и славянски.

Преподавателят по руски Антон Шмит споделя пред ДВ, че специално разяснява пред родителите какви са предимствата на обучението по руски и какви възможности открива този език. След като изборът на езика бъде направен в пети клас, в шести мотивацията на учениците е особено висока – те учат новата азбука, скоро успяват да съставят и първите си изречения и бързо забелязват, че постигат успехи. „Опитваме се да запазим този ентусиазъм за целия период на училищното обучение – чрез различни методики, запознанство с култура и проекти", разказва Шмит.

Защо точно руски?

Една от основните причини за избора на руски език в германската гимназия е това, че много родители или баби и дядовци са го учили или говорят на руски, като например в семействата на етническите германски изселници от Русия. Роля играе и географията – Саксония е в непосредствена близост до Полша и Чехия, където източноевропейското културно влияние е факт. Освен това знанието на руски значително облекчава достъпа до другите славянски езици.

„Много семейства ценят руския език заради неговото културно богатство и голяма значимост в целия свят – независимо дали става дума за литература, класическа музика, наука или техника. Има родители, които привеждат като аргументи професионалните перспективи в международната търговия, дипломацията или туризма. А и за някои ученици интерес и стимул са писмеността и структурата на езика. Граматиката на руския език е построена много логично, което облекчава изучаването му и позволява бързото постигане на успехи", казва Шмит.

Достоевски и руската кухня

В часовете в гимназията се предлага широк спектър от теми: руска история, литература, музика, живопис, съвременни социални проблеми и т.н. „Лично за мен най-интересната тема е литературата. В 11-и клас редовно осъществявам проект, наречен „По следите на Достоевски в Дрезден". Изследваме различни места в града, където писателят е живял и работил, и съчетаваме тази екскурзия с езикови задания. Учениците се включват с голям ентусиазъм", разказва Антон Шмит.

По неговите думи, с не по-малка популярност се ползва приготвянето на ястия от руската кухня в кафенето на гимназията, а има и друго събитие, към което учениците проявяват голям интерес – участието във Федералния конкурс за чужди езици в Германия. Учениците подготвят собствени видеа или творчески проекти по избрана от тях тема. Самостоятелната работа над съдържанието, творческото обсъждане и гордостта от собствения продукт оказват изключително мотивиращо въздействие и демонстрират ентусиазма на учениците по отношение на руския език.