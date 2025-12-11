Европа била слаба - от къде ли не вече се чува мантрата, погребваща Европа и нейното обединение. Вярно е господа - сега Европа все още е слаба. В продължение на половин век Западна Европа бе американски протекторат, а Източна - колония на болшевишките чингизиди. След това повече от три десетилетия Европа бе втора цигулка в оркестъра на глобализацията, дирижиран от Вашингтон. Всичко това, срещу което вопият днес от Вашингтон като европейско статукво бе създадено и поощрявано от глобалните американски корпоративни и политически елити. "Старите пари" на Европа не без ентусиазъм партнираха в големите печалби на глобализацията. Преди повече от половин век в парижките кафенета разочаровани от своята съветска любов леви интелектуалци създадоха постмодернизма. От американските университетски кампуси по същото време долетя революцията на мултикултурализма, зачената от левичарския радикализъм на Франкфуртската школа.

Във Вашингтон днес има нова радикално дясна конфигурация на власт, която бичува "цивилизационния провал" на Европа. Чакайте малко бе, господа! Ами допреди девет месеца вие водихте това хоро - на мултикултурализма и глобализацията, забравихте ли? Или откакто вие сте на власт - ние трябва бързо да забравим цялата ви досегашна история. Ами дори и на Балканите и в Африка едно ново правителство се чувства длъжно да поеме поне част от приемствеността - и вината от действията на своите предшественици. А вие - целите в бяло! И чисто нови съюзници на людоедите в Кремъл! Децата и внуците ви ще се срамуват от вас... Ама какво ви пука...

(От фейсбук)