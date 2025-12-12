Само в "24 часа" на 12 декември: Грипът през декември води до миокардит и инфаркт

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 12 декември: Грипът през декем...

Само в "24 часа" на 12 декември четете:

Грипът през декември води до миокардит и инфаркт

Ако Радев бърза за партия - без мотиви пред КС

Интервю с  проф. Румяна Коларова: Ходът с оставката на кабинета "Желязков" лиши президента Радев от шанса за изненада и го постави в неудобна ситуация

НЗОК плаща един преглед в годината за орален статус, 4 лечебни дейности за децата и три за възрастни

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

