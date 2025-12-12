"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обади ми се приятел от провинцията:

- Сега като падна правителството, какво ще стане с моята заплата?

Аз: Откъде да знам?

- Ама нали влизаме в еврото?

Аз: Да, и?

- Ами като няма правителство и ако не можем да влезем в еврото, ще ми платят ли заплатата?

Хора...

Ние сме в еврото. Процесът е необратим и недосегаем.

Дали има или няма правителство (а реално винаги има), преходът към еврото е гарантиран, ясен и не може да бъде спрян от нечия партийна драма.

На никого заплатата, доходите, спестяванията или пенсията не са застрашени.

Някои може да не харесват еврото, това е демокрация, но фактът е факт: ние сме вътре и нищо не може да ти „изяде" парите.

Всеки, който твърди обратното, или:

1. е неграмотен,

2. е зъл и иска да плаши хората,

3. или просто си измисля чудовища, за да събира лайкове.

Ничий приход, разход, заплата, пенсия, стипендия, хонорар, наем, заем, ипотека, абонамент, капаро, сметка за вода, ток, парно, данък, банков превод, депозит, кредитна карта, лизинг, вноска по кола, спестявания под дюшека (ако си ги смениш в срок!) - нищо не е застрашено от минаването към еврото.

Който твърди обратното: или е глупак, или е популист безобразник, или е обикновен престъпник.

Чукнете на комшията и му обяснете тези прости истини.

(От Фейсбук)