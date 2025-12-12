Гръцкият дух на Зорбас води страната към лидерство в ЕС

"Добре де, Зорбас – казах, за да го разпаля, – добре де, ама Господ не те пита какво си ял, а те пита какво си сторил!".

Тази житейска мъдрост на гръцки писател и философ Никос Казандзакис е морален компас за историческия курс, който Гърция пое в четвъртък, 11 декември 2025 г. Гръцкият министър на националната икономика и финанси Кириакос Пиеракакис получи една от най-влиятелните – макар и институционално неформални – позиции в европейското икономическо управление, в момент, когато еврозоната е призована да реагира едновременно на геополитически, фискални и свързани с развитието предизвикателства.

От изгнаник на еврозоната, Гърция си възвръща лидерската си роля с политик, който изигра решаваща роля в дигиталната трансформация на страната.

Изборите не бяха предрешени. Кириакос Пиеракакис се изправи срещу „звяр" на европейската арена. От едната страна беше белгийският кандидат Винсент ван Петегем, заместник министър-председател на белгийското правителство и министър на бюджета с дългогодишно присъствие в Еврогрупата, а от другата - блок от държави, които традиционно гледат с предпазливост на амбициите на европейския Юг. Победата на гръцкия министър в тази среда е дълбоко политическа.

На 42-годишна възраст днес Кириакос Пиеракакис поема това европейско предизвикателство със спокойната прецизност на технократ и решителността на реформатор. С избирането си става първият гръцки политик, на този пост.

Веднага след обявяването на резултатите колегите му от европейския финансов блок един след друг го поздравихаи прегърнаха, подчертавайки политическата тежест на назначението. Първото поздравление дойде от министъра на финансите на Латвия, който пожела на Пиеракакис „успех в модернизирането на Еврогрупата и посрещане на предстоящите предизвикателства с яснота, ангажираност и колективна отговорност."

Десетилетие след заплахата от напускане на еврозоната, Гърция си възвърна пълноправното място на масата за преговори в Брюксел, като нейните политици вече се ползват със заслужено уважение.

След тежка финансова криза и под стриктен външен контрол от "Тройката" (ЕК, ЕЦБ, МВФ), избирането на неин представител за ръководител на същия орган е ясен знак за завръщане на Държавата към нормалността и пълноправно участие в управлението на еврозоната. Сега Гърция получава водеща роля в оформянето на европейските решения поне през следващите две години и половина.

От 2019 г., когато за първи път стана министър, поемайки сектора „Дигитално управление", Кириакос Пиеракакис бързо показа лостовете на ефективност. До 2023 г. успя да приложи на практика дигиталната трансформация на Гърция. А сега навлиза в нова европейска област.

Като министър на цифровото управление в периода 2019–2023 г., въведе ключова реформа, която имаше огромно значение за гръцките граждани. Поведе борба с "чудовището на бюрокрацията" и стана архитект на gov.gr – единна цифрова платформа, която интегрира стотици обществени услуги на едно място. Преди тази платформа, гражданите трябваше да посещават различни служби, да чакат на опашки и да се справят със сложни хартиени процедури. Платформата направи този процес много по-бърз и лесен. Услуги като издаване и подаване на заявления и плащания станаха достъпни онлайн с няколко клика, което спестява време и нерви на милиони хора.

Този успех е в основата Пиеракакис да бъде възприеман като ефективен реформатор, чийто модел може да бъде приложен и на европейско ниво в бъдеще.

Като председател на Еврогрупата сега е призован да координира фискалните политики на 20 държави относно техните национални бюджети, да балансира гъвкавостта и стабилността на еврозоната и ръководи геополитическото напрежение и демографския натиск. Този пост изисква изключителни дипломатически и технически умения, за да се балансират различните национални интереси в името на общата европейска икономическа стабилност.

За Гърция изборът му е от особено значение. Страна, която е синоним на дългова криза в еврозоната, сега поема ръководството на институция, който определя нейната фискална стратегия. От пасивен получател на помощ и строги икономии тя поема по коловоза на активен, уверен партньор, който участва във вземането на решения.

Момент, който символизира не само националното възстановяване, но и способността на Гърция да допринася активно за бъдещето на Европа, в чийто уши се чува вече звукът на морето.