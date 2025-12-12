ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политическата Коледа - виж оживялата карикатура на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21898827 www.24chasa.bg

ГЕРБ винаги избираме да сме на страната на гражданите

Николай Нанков

6368
След оставката Бойко Борисов събра актива на ГЕРБ в централата. СНИМКА: СТОПКАДЪР ФЕЙСБУК

ГЕРБ можем да гледаме гражданите в очите и да им кажем честно, че винаги ще изберем да сме на тяхна страна.

Така постъпихме и сега, когато излъченият от нас премиер Росен Желязков подаде оставката на правителството и днес я приехме в пленарна зала. Защото мъжеството е важно не само в живота, но и в политиката. И ние постъпихме като мъже.

Гражданската енергия на протестите няма да бъде похабена. Тя е коректив, надявам се да намери изява и в урните на предстоящите предсрочни избори. В тези сложни времена, пред които е изправен светът, за България е важно да не изгуби посоката и да не се върне в орбита, от която няколко поколения граждани и политици с много усилия успешно я извадиха.

ГЕРБ се гордее, че донесе на България два ключови успеха - влизане в Шенгенското пространство и в еврозоната.

Кабинетът "Желязков" успешно финализира европейската интеграция на страната ни и от Нова година ще се разплащаме с единната европейска валута.

Но ГЕРБ няма да толерира опитите да бъде обезличен.

Защото ГЕРБ не е еднодневка - ние се родихме в политиката с обещанието за честни отношения и никога не отстъпихме от него. Ние ще останем в политиката като гарант за стабилност и развитие. Защото всички видяха колко пагубно е безвремието.

Благодаря на избирателите от област Ловеч за подкрепата досега. Ще продължа да съм честен с вас и винаги ще съм на ваша страна.

(От фейсбук)

След оставката Бойко Борисов събра актива на ГЕРБ в централата. СНИМКА: СТОПКАДЪР ФЕЙСБУК

✅ ГЕРБ можем да гледаме гражданите в очите и да им кажем честно, че винаги ще изберем да сме на тяхна страна. ‼️Така...

Публикувахте от Николай Нанков в Петък, 12 декември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото