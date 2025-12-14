Докъде ще ескалира конфликтът между САЩ и Венецуела?

Доналд Тръмп твърди, че акциите му срещу Венецуела са насочени срещу трафика на наркотици. Но големите запаси от петрол и дългогодишните проблеми с демокрацията в страната допринасят за ескалиращия конфликт.

САЩ е превзел "много голям" петролен танкер до бреговете на Венецуела, обяви Доналд Тръмп тази седмица. Това е последната ескалация в конфликта между двете държави.

В последните месеци Тръмп даде позволение на агенти на ЦРУ да извършват операции в южноамериканската държава и се зарече да се бори срещу наркобандите. Той започна масови депортации на венецуелци от САЩ, изпрати най-големия самолетоносач в света в Карибския басейн, както и 15 000 войници и изтребители. Освен това американската армия потопи лодки, за които твърди, че са пренасяли наркотици, при което 87 души бяха убити.

Как се стигна дотук?

Отношенията между двете държави са обтегнати от 1999 г., когато левият популист Уго Чавес стана президент на Венецуела. През 2002 г. той обвини САЩ, че са подкрепили опит за преврат срещу него и изгони американския посланик. Напрежението нарасна, след като настоящият президент Николас Мадуро пое властта след смъртта на Чавес през 2013 г. По време на първия мандат на Тръмп през 2019 г. ситуацията се влоши. Тогава САЩ подкрепиха опонента на Мадуро - Хуан Гуайдо - при спора за президентските избори през 2018 година. Тогава парламентът отказа да признае резултатите от вота и победата на Мадуро и избра Гуайдо за временен президент.

Мадуро беше преизбран през 2024 г., налагайки се над независимия кандидат Едмундо Гонсалес. Основната противничка на президента Мария Корина Мачадо беше осъдена за участие в "корупционна схема" заедно с Гуайдо и не бе допусната до изборите. Редица международни наблюдатели смятат, че съдебното преследване срещу двамата почива на изфабрикувани доказателства.

Тогавашният държавен секретар на САЩ Антъни Блинкен заяви, че САЩ "имат сериозни опасения, че обявените изборни резултати не отговарят на волята на венецуелския народ". Този октомври Мачадо получи Нобеловата награда за мир. В сряда дъщеря ѝ прие наградата от нейно име, но самата Мачадо изненадващо се появи в Осло, въпреки че в момента се крие заради рискове за сигурността ѝ. Очаква се именно тя да стане президентка на Венецуела, ако Мадуро бъде свален от власт.

Искат ли САЩ да свалят Мадуро?

Николас Мадуро заяви през септември, че САЩ преследват "смяна на режима чрез военни заплахи" и добави през последната седмица, че Тръмп "създава екстравагантен наратив - вулгарен, престъпен и напълно неверен" като претекст за военна намеса.

Самият американски президент не е толкова директен - по темата с превзетия петролен танкер, той само спомена, че "и други неща се случват". Пред "Политико" обаче заяви също, че "дните на Мадуро са преброени". Тръмп отказа и да отрече, че планира военна намеса във Венецуела.

Новата Стратегия за националната сигурност на САЩ, която предизвика много коментари в Европа, притеснява и Латинска Америка. По адрес на "Западното полукълбо" в нея се казва: "Ще подпомагаме правителствата, партиите и движенията в района, които се припокриват с нашите принципи и стратегия" и "ще се намесваме уверено където и когато има нужда".

Обект на санкции ли е Венецуела от САЩ в момента?

Да, Венецуела е санкционирана от САЩ от 2019 година насам. Тогава Тръмп подписа президентски указ, в който се казва: "Цялото имущество и интереси в имоти на правителството на Венецуела, които се намират в Съединените щати... се блокират и не могат да бъдат прехвърляни, купувани, изнасяни, теглени или по какъвто и да е начин да се разпореждат с тях".

Подобни санкции са наложени и на Куба, Иран и Северна Корея.

Интересуват ли се САЩ от петрола на Венецуела?

В случая с превзетия петролен танкер - да. "Ще си го запазим предполагам", отговори Тръмп, когато го попитаха какво ще стане с конфискувания петрол. Въпреки че от Белия дом отричат, много наблюдатели, а и самият Мадуро, смятат, че именно петролните резерви на Венецуела са мишена за администрацията на Тръмп.

Американската енергийна информационна администрация (USEIA) твърди, че Венецуела разполага с огромни запаси от 303 млрд. барела суров нефт, което се равнява на около една пета от световните резерви. Санкциите обаче изключват Венецуела от повечето от най-доходоносните петролни пазари в света и я принуждават да продава на ниски цени на Китай.

САЩ все още внасят около 100 барела дневно от Венецуела - благодарение на лиценз, който американската компания "Шеврон" има във Венецуела, но това е спад с около 1500 барела от края на 1990-те години по данни на USEIA. САЩ продължават да са начело на класацията за държави производители на петрол, но Венецуела произвежда по-тежък суров петрол, използван за производството на дизелово гориво, което е в недостиг в световен мащаб и се използва в много важни производствени процеси.

В отворено писмо до Организацията на страните износителки на петрол, в която САЩ не членува, Мадуро обвини Вашингтон, че отправя "директни заплахи" към страната му, което "сериозно застрашава стабилността на венецуелското петролно производство и международния пазар".

Печели ли Тръмп от твърдия тон и действията срещу Каракас?

Държавният департамент на САЩ настоява, че загрижеността за трафика на наркотици е причината за повишения интерес на Тръмп към Венецуела, като заявява, че страната остава "твърда в операциите си за борба с наркотиците в Карибския залив и в ангажимента си да защитава американците от смъртоносната отрова на режима на Мадуро". Тръмп заяви, че смъртоносните атаки на САЩ срещу лодки са насочени срещу "наркотерористи".

Такава твърда позиция спрямо страна, която е толкова близо географски до САЩ, вероятно ще се хареса на поддръжниците на Тръмп в Съединените щати, въпреки че законността на атаките е поставена под въпрос от много експерти и в двете страни.