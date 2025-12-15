Цветанка Минчева: Банките ще свършат работата, за да стигне еврото до всички

През януари има двойно използване на валутите и ако има останали левове, могат да бъдат похарчени спокойно, казва главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

- До въвеждането на еврото в България остава по-малко от месец. Докъде стигна подготовката на банките и бизнеса, г-жо Минчева?

- Банковата система се готви за преминаване към еврото последните две години и сега мога да кажа, че е напълно готова. Довършваме последните приготовления - настройване на системите, обмяната на кешовите наличности.

Относно бизнеса подготовката все още продължава, като има разлики спрямо размера на компанията. Докато за една малка фирма да е готова означава да настрои касовия апарат, да обозначи двойно цените, то при големите компании това е свързано с мащабни проекти и екипи.

Българският бизнес отдавна работи с евро разплащания, познава валутата. Най-голям дял от износа на България е към ЕС и очакванията ни са, че ще се справим плавно с прехода.

- Какво се крие зад термина техническа подготовка? Звучи като нещо просто, но така ли е всъщност?

- Може да изглежда като проста операция, при която да се преизчисли всичко в евро по фиксинга на БНБ. Но на практика не е така. Всеки бизнес използва системи, които трябва да бъдат синхронизирани при превалутирането. Тоест това са малки промени в много системи. Примерно в една банка има над 200 системи. Така тези малки промени правят огромен мащаб на промяната, който изисква разбиране на сложността на процеса.

Това, което е важно, е малките компании да не чакат до последния момент, дори и да не им се налага да правят значителни промени. Бих посъветвала всеки собственик на бизнес или който управлява такъв, да провери предварително каква е готовността на неговата организация.

- Как ще се променят разплащанията с въвеждането на еврото?

- Хората могат да внесат парите си в банките в момента и след това няма нужда да правят нищо. На 31 декември парите им ще бъдат превалутирани по фиксинга автоматично, без да е необходимо да има нови договори и каквото и да е друго. Добре е да имат пари в брой, ако им трябват в първите дни на 2026 г.

Да напомня, че през януари може да се плаща и с левове, но търговците ще трябва да връщат ресто приоритетно в евро. Това изисква те да се подготвят предварително. Компаниите през своите обслужващи банки вече са уведомени, че трябва да заявят необходимите им количества евро. Банките планират как ще стане съответното захранване в края на годината, така че този процес върви стъпка по стъпка.

- Големи ли са инвестициите за пренастройка на системите за работа с евро?

- Голяма част от компаниите в България са микро и малки и за тях преминаването към евро не е свързано със значими разходи от гледна точка на банковата система. За банките цената е сериозна - между 300 и 400 млн. сме инвестирали в преминаването към единната европейска валута.

- Изчезнаха ли притесненията относно обозначаването на цените в левове и евро, как бизнесът и банките могат да успокоят потребителите?

- Бизнесът е изключително важен играч в процеса по приемане на новата валута относно осигуряването на прозрачност и доверие. Мисля, че темата за двойната визуализация на цените вече е изчистена. Вече навсякъде са обявени и в двете валути, хората свикват с това. Има и онлайн калкулатори, където лесно и бързо всеки може да провери, ако има евентуално съмнение, дали дадена цена е изчислена по правилния начин.

- Ще има ли полза за бизнеса от въвеждането на еврото, след като казахте, че валутата е позната на българските компании от доста време?

- Да, ще има ползи, защото ще отпаднат редица разходи по превалутиране. Ще се осигурят възможности за разширяване на пазарите, повишаване на кредитния рейтинг води до повече възможности за финансиране на бизнеса чрез различни европейски програми.

При плащанията основният ефект ще дойде от премахването на валутния риск, което ще доведе до повече доверие между партньорите, повече сигурност при международните разплащания и операции.

- А как ще отговорите на твърденията за загуба на суверенитет, познават ли в чужбина българския лев?

- Въпреки че левът е с фиксиран курс към еврото, той е различна валута и има макар и минимален валутен риск, свързан с нея. Това дори и в банките го взимаме предвид, когато управляваме нашата ликвидност и резерви. Тези рискове ще отпаднат. А когато говорим за нов партньор или контрагент, който не познава страната ни, разбира се, за него ще е много по-лесно, когато използваме еврото.

- Ще има ли в новогодишната нощ и дните след това затруднения при плащанията?

- Платежната система може би е тази, която е най-подготвена за превалутирането, защото плащания в евро се правят и днес. Моят съвет към хората и бизнеса е да не се притесняват, да се насладят на новогодишната вечер. Ние ще свършим работата за превалутиране на системите и захранване на всички с еврото, което ще е необходимо за разплащанията от началото на годината. Всички участници, които имат роля в този процес, се подготвят много старателно. Извършват се тестове, за да се види колко време ще отнеме, как точно ще се случи.

- Все пак ще има известен период, в който някои услуги няма да са достъпни.

- Очаква се за картови плащания да има минимално като време спиране, след това да бъдат налични. Банкоматите също относително бързо спрямо други държави ще превключат от едната валута на другата. Няма да има масово спиране на банкомати. Всяка банка ще комуникира с нейните клиенти за колко време няма да са налични нейните канали за разплащания, но става въпрос за не повече от 3-4 часа в нощта на 31 декември срещу 1 януари.

Ако всички клиенти на банка едновременно влязат в мобилното приложение, за да видят как е превалутирана сумата по техните сметки, това би създало технически проблеми.

Препоръчвам на хората да използват почивните дни за време с техните близки и да плащат с карта в първите дни.

- Тоест не е необходимо хората сега да обръщат левове в евро?

- Ако хората имат по-големи суми в левове в брой, най-добре е да ги внесат в банка. По този начин ще избегнат всякакви притеснения от това да се редят на опашка, за да ги сменят за евро. Повечето банки в момента приемат вноските без такси. До 6 месеца след влизането в еврозоната банките ще обменят парите безплатно по официалния фиксинг на БНБ. След този срок централната банка ще продължи да ги обменя пак без такса.

И не е необходимо всички на 1 януари да се наредим на банкомата да пробваме каква валута ще излезе от него. Но разбира се, ние ще бъдем готови и за това, защото имаме опита какво се е случило в други държави. Учим се от уроците на другите.

- Усещането, че има повишение на цените заради еврото, психологически феномен ли е, защото официалната статистика не отчита значителна промяна?

- Живеем в сложни и динамични времена, в които цените се влияят от много фактори. Но сякаш еврото служи за удобно обяснение. Важно е хората да бъдат информирани и да разбират икономиката въобще. Темата за финансовата култура и грамотността е изключително важна за нас. Статистиката показва, че след образованието финансовата култура е вторият най-важен фактор за успеха на човек и неговото благоденствие.

Най-вероятно ще има и такива хора, които ще обвиняват еврото. Тук ролята на бизнеса е много важна, за да има прозрачност и честно ценообразуване, така че да не се допускат спекулации, свързани с еврото. И това, което виждам около мен, наистина е етичен бизнес.

Но ставайки част от еврозоната, колкото по-прозрачни са цените, толкова по-лесно ще бъдат съпоставими между различните пазари.

- Може ли да се даде рецепта, която да ни осигури безпроблемно преминаване към еврото?

- Може да бъдат дадени практични съвети и всеки сам да прецени дали да ги последва. Един от тях е да не чакат до последния момент, а да внесат спестените пари в банка, за да бъдат превалутирани автоматично и безплатно. Хората не трябва да са притеснени - ще могат да плащат с карта, ще имат достъп до евро от банкоматите. През януари има двойно използване на валутите и ако има останали левове, може да бъдат похарчени спокойно. След януари ще може до юни безплатно да ги обменят.