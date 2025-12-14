Който къса в ефир вестници днес, утре ще гори книги

От коя партийна централа излезе списъкът с телевизионните врагове на народа?

Мистериозен списък на журналисти за "отстраняване от ефир" се появи и разпространи бързо в социалните мрежи в събота. Анонимен потребител с името Stefan Hristov, който се представя като "създател на цифрово съдържание", публикува списък на 13 известни журналисти, сред тях и двама колеги от спортния отдел на "24 часа" - Едуард Папазян и Георги Банов.

На 24 февруари 2012 г. един тогава телевизионен водещ, а после партиен лидер, евродепутат и осеменител на организационни партийни секретарки скъса в ефир броя на един вестник. Няма да си кривя душата - конкурентен на моя вестник.

Това обаче не ме спира при всеки възможен повод да натъртя - който днес къса вестници, утре ще гори книги. Като Хитлер. Или ще ги забранява. Като Сталин, Хрушчов, Брежнев и изобщо комунистите от СССР. После идват лагерите и разстрелите.

Не се правя на герой, но тези спомени ме налазиха, след като видях името си в призивен списък на около 15-ина журналисти, придружен с покана да бъдат добавяни още, които да не бъдат допускани до екран. Очевидно като “врагове на народа”.

Признавам си, че малко се учудих. По две причини. Първо, аз съм десен човек. Не съм комунист и никога няма да бъда, както и не съм бил никога член на партия. Подобно на майка ми, баща ми, брат ми, жена ми, дъщеря ми и всички по веригата.

Второ, не схващам защо именно някакви личности във фейсбук - едната загадъчна и най-вероятно с фалшив профил, но другата реална, ме обявяват за враг на народа с призив да не бъда допускан до екран. Какво толкова съм казал срещу целокупната демократична общност?

Преглеждайки последното си участие (в сутрешния блок на Нова телевизия “Здравей, България”), се сещам само за един упрек, който може да ми бъде отправен от “здравите сили”. Когато събеседникът ми, очевидно свързан с опозицията, но също журналист, каза, че Делян Пеевски е размахал етническата карта, аз го репликирах, че кметът на Ботевград е забранил протест на ДПС-НН с аргумента, че в града нямало турци. Е, това ако не е етническа карта, здраве му кажи! Да не говорим, че въпросният кмет е избран от ГДБОП (Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет). Което беше изключителна изненада за водещите. Разбира се, аз се свързах с двамата субекти, лансирали въпросния списък. Първият, именуващ се във фейсбук Stefan Hristov, за чийто профил има съмнения, че е фалшив:

Във връзка с разпространяваното в момента изображение Ви уведомявам, че към настоящия момент от моя страна не се публикува и не се разпространява подобно съдържание. С цел да не се създава напрежение всяко съдържание, което би могло да бъде интерпретирано като засягащо трети лица, е премахнато от профила ми още преди да ми пишете. Към момента единственото публично възпроизвеждане на въпросния материал се намира на Вашия профил. При това положение всички претенции, свързани с текущото му разпространение, следва да бъдат адресирани към лицето, което го публикува и поддържа публично.

С втория беше по-забавно. Става въпрос за професионалния протестър и (според непотвърдени данни) журналист, писател и поет Манол Глишев. Той се обиди, че съм го нарекъл лъжец, и обясни (в звуково съобщение), че теоретично би могъл да ми “строши главата”, което е изключително демократично.

Факт е, че и двамата “заподозрени” в подканата за линч на журналисти си изтриха постовете веднага след като се вдигна градусът от коментари във фейсбук.

Например Деница Сачева, бивш министър на труда и социалните грижи, а сега депутат, заяви, че това колективно заклеймяване е “класически инструмент на репресия, не на демокрация”.

Свободата на словото не включва правото да сочиш хора и да подканваш тълпата да ги “чисти”. Борците за демокрация не използват език на омразата, не зоват за онлайн линчове, не публикуват телефони на съдии и политици с призив за тормоз, написа Сачева.

За съжаление на стоящите зад профила Stefan Hristov, както и на г-н Манол Глишев, подобно изказване направи и бившият премиер акад. Николай Денков от “Продължаваме промяната”: Дали става въпрос за учители, или за журналисти - призивите за линч и опразване на столчета по списък са призиви за диктатура. И са категорично неприемливи. Истината винаги ще си намира пътя, докато в България демокрацията е жива. Трябва да я опазим от тоталитарни изблици.