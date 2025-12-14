Закон за забраната на Георги Банов

Всичко да се приема в социалните медии, нямам вяра на депутати

Мистериозен списък на журналисти за "отстраняване от ефир" се появи и разпространи бързо в социалните мрежи в събота. Анонимен потребител с името Stefan Hristov, който се представя като "създател на цифрово съдържание", публикува списък на 13 известни журналисти, сред тях и двама колеги от спортния отдел на "24 часа" - Едуард Папазян и Георги Банов.

Поради попадането ми в списък с имена на враговете на народа, за огромно съжаление - след това на Едуард Папазян, което никога няма да си простя, предлагам да се приеме следния закон за забраната ми.

Ползвал съм напълно правилния и незабравим Закон за защита на държавата, приет от правителството на Демократичния сговор (всякакви връзки с настоящи партии, движения и коалиции е тотална манипулация) през светлата 1924 г. и действал до 1944 г.

Член 1. Забранява се дейността на Георги Банов, ЕГН 640308... на цялата територия на държавата. Същият да бъде обесен на стадион “Българска армия” под звуците на химна на ЦСКА “Сърца червени”.

Член 2. Присъдата може да бъде смекчена с доживотен затвор при строг тъмничен режим, ако репостне в социалните медии (фейсбук, инстаграм, екс и най-вече тик-ток) поне 100 поста на приятели на Н.Т., които са се заявили с истинската си рисунка на профила, мъже са и са създатели на цифрово съдържание.

Член 3. Присъдата може да се намали до 20 години строг тъмничен затвор, ако напише в социалните медии (фейсбук, инстаграм, екс и най-вече тикток) 100 пъти “Само “Левски”. Което със сигурност няма как да се получи.

Член 4. Присъдата може да се намали до 10 години строг тъмничен затвор, ако свали поне 30 килограма лично тегло. Защото цял живот е дебел, което му пречи да скача в правилната посока, а цял живот си е карал по своята.

Законът влиза в сила от момента, в който поне 1000 човека го лайкнат в социалните медии (фейсбук, инстаграм, екс и тикток) и се публикува в тях. Указ на президента не е нужен, докато не каже прави ли партия и чий е Крим. Гласуването е извън парламента, защото там са само тунеядци, които не са избрани от никого. Заради това е важно мнението само и единствено в социалните медии, особено на правилните хора като М.Г.

За съжаление, няма как да се справя с проблема със заплатата ми, която С.Х. ми дава, защото не съм я виждал. До момента заплата са ми давали Лаборатория за използване на ядрената техника в народното стопанство “Електрон”, Висшият машинно-електротехнически институт “Владимир Илич Ленин” (впоследствие Технически университет - София), “Континентъл информейшън” (американска фирма), Комитет по използване на атомната енергия за мирни цели (днес Агенция за ядрено регулиране) и собственикът на Пресгрупа “168 часа” (днес Венелина Гочева и адвокат Димитър Димитров, както за разлика от други медии и не само социални е описано в регистъра на Министерството на културата).

Готов съм и със закон за забраната на Едуард Папазян, който лично ще подкрепя без никакви скрупули. За създателите на дигатално съдържание обяснението на сложната дума е:

Скрупули (от лат. scrupulus, “малко камъче” на български) означава морално безпокойство, угризения на съвестта или прекомерна съвестност. Използва се най-често в множествено число (“скрупули”) и описва колебание, съмнение или чувство, че нещо може да е нередно или нечестно, като фрази като “правя си скрупули” или “човек без скрупули”.

Значения:

Морално безпокойство: чувство на угнетение, че си направил нещо неморално или нечестно, дори и да е незначително.

Прекомерна съвестност: свръхчувствителност към морални норми, водеща до колебания.

Синоними: съвест, морал, почтеност, угризение, колебание.

30 години бюро срещу бюро с Папазян стигат! Арменец, и то от Пловдив, хора!? Надявам се с това предложение поне да вляза в топ 10 на враговете на народа в следващия списък. Защото, колкото е обидно да си след Папазян, още по-обидно е да си 11-и. Слава Богу, поне има няколко и след мен. Обещавам да се боря поне за тройката срещу телевизионната мафия, която е окупирала лидерските позиции.

Да живее революцията! И всички, които носят истинската демокрация в сърцето си. Напред към следващ, доста по-пълен списък. Ще помагам дори от затвора!