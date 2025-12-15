Само в "24 часа" на 15 декември: Как да посрещнем еврото и Нова година без нерви

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 15 декември четете:

Без нерви на Нова година: запасете се с кеш за 4 дни и заредете сметките си

Двама с фамилия, започваща с "Г", загрявали за служебен премиер, а ДБ на Мирчев все по-близо до Радев

Възстановихме 10 млн. долара, откраднати от фирма в топ 10 - интервю с шефа на Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП Владимир Димитров

От 40 полицаи, помагали на дрогирания убиец Семерджиев, осъдиха само Симона Радева

Преодоляването на стълби вече не е проблем за инвалидните колички

Борисов и Пеевски умно прескочиха зимата - анализ на Валери Найденов

Пловдив и Велико Търново изпревариха София с поскъпването на таксито

Забогатяваме по-бързо от Западна Европа, но сме на 30% от благосъстоянието там

Вижте първите страници на "24 часа" от 15 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.