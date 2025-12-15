Да посрещнем 2026 г. не с притеснения, а с разум и доверие

Предстоящата смяна на лева с еврото в първите минути на 2026 г. не бива да е повод за тревога, а за малко повече разум и подготовка. Въпреки че за няколко часа в новогодишната нощ електронните плащания ще бъдат спрени, а банкоматите ще са на стоп, все пак не става дума за финансова криза, а за техническа пауза.

Левът няма да изчезне на секундата, а ще остане законно платежно средство още цял месец. Еврото също ще бъде прието, а търговците имат ясни правила как да връщат ресто. Няма капан, няма уловки, нито пък нужда от паническо теглене и струпване на опашки в последния момент.

Преходът към еврото няма да се провали заради няколко часа без ПОС терминали. Новата година идва не с финансов шок, а с нова валута и стари и добре познати правила – кеш в джоба, заредена сметка и добре планирани разходи. И с доверие, че системата ще заработи спокойно.

