Мдааа... Настъпва паника в добрите сили. Един партиен лидер ще раздава шамари. Други политически активисти и партийни агитатори търчат по студията и с агресивен патос обвиняват изборната администрация във всички възможни нарушения и измами, макар че числата не са нито толкова страшни, нито толкова фатални за изборните резултати. И могат да се оправят в много по-бързи и евтини мерки.

Паника личи и в неистово желание да се върнат задължителните машини за гласуване даже в малките секции и то без контролно броене на разписките от независим одит. Значи на практика СИК вместо да брои разписки, ще препише протокола от машината. Щото излишно ще стои 12 - 13 часа за под 200 избиратели средно на секция в страната. Никой не пита как така в други страни вярват на хартията.

Тази маниакална привързаност към машините ме прави подозрителен. Особено като се има предвид, че машината е "черна кутия", а единственият материален носител на гласа е разписката/сега бюлетина от машинно гласуване.

Паника има, и то голяма, заради липсата на местни структури и неспособността на ПП/ДБ да си осигури лоялни членове във всички СИК. Ама там били братовчеди, роднини и т. н. Ами имате субсидия - изпратете си младите активисти от площадите и телевизионните студия да ви пазят гласовете и да пишат правилни протоколи от коректно броене. Особено младите лица от телевизионните студия - Лекси Флуор и станалите са идеални членове на СИК за Делиормана, за Съдници и др. места в Родопите, за Буковлък. Работете!

Паника! Много от говорителите четат решението на КС като дявола Евангелието - едностранчиво. Позовават се на несъществуващи коментари, че изборите били откраднати и др. подобни. Паника ги тресе.

(От фейсбук)