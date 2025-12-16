Емил Кошлуков: Докато съм генерален директор, никой няма да определя гостите на "Панорама" и "Референдум"

Мистериозен списък на журналисти за “отстраняване от ефир” се появи и разпространи бързо в социалните мрежи в събота. Анонимен потребител с името Stefan Hristov, който се представя като “създател на цифрово съдържание”, публикува списък на 13 известни журналисти, сред тях и двама колеги от спортния отдел на “24 часа” - Едуард Папазян и Георги Банов.

Иначе, за който и да е Stefan Hristov, сред посочените за “чистене” преобладават разпознаваеми лица. От Българската национална телевизия - освен генералният директор Емил Кошлуков са и Георги Любенов, Иво Никодимов, Поли Златарева, Христина Христова, Бойко Василев, Мая Костадинова, Диана Любенова. В списъка са още Наделина Анева от “Нова нюз”, Цветанка Ризова от Би Ти Ви и един от външните автори в “24 часа” - Евгени Петров.

Дойде време да поискаме ОТСТРАНЯВАНЕ от ефир на “журналистите”, които слугуваха, манипулираха и рецитираха опорки. Време е за чистене”, призовава Stefan Hristov. И приканва хора да допълват имена в списъка през коментарната секция на публикацията. Двама политици депутати, които иначе са противници - Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и зам.-председателят на ПП-ДБ академик Николай Денков, опитаха да охладят страстите на анонимния автор, който издава присъди.

“24 часа” ви предлага днес реакцията на Емил Кошлуков, поставен на първо място в списъка.

- Г-н Кошлуков, на първо място сте в списъка за отстрелване на журналисти, защо?

- Каквото правеха бащите им, това правят и децата им. Няма разлика. Това сме го виждали много пъти. Това са комунисти, за които цензурата е естествена.

- Голяма част от този списък са имена на журналисти от БНТ. Какво може да предприемете?

- Няма да допусна като директор никой да влияе върху журналистите на БНТ, нито да ги притиска, мачка, да им оказва въздействие. Такива списъци са много грозни за тях, защото уронват авторитета и престижа. От моята камбанария за мен това не е неочаквано. Но не бива такива неща да се случват в XXI век в Европа.

Да дискредитираш хора като Бойко Василев и Мая Костадинова и който и да е от списъка, звучи нелепо.

Техните имена

са изграждани

с десетилетия и

ги знае цялата

държава

Не може да даваш оценка на хора, които всички ги гледат всеки ден, всяка седмица години наред. Оценката за тях обществото я има и тя е в рейтинга им, в популярността им, в авторитета им.

- Как възприехте наличието на този списък?

- Разбирам желанието да се пишат отново характеристики от Райсъвета за неблагонадеждни, но първо, това нещо отмина. И второ, то е неприлично, невъзпитано. Пак казвам, че за мен е без значение, защото това съм го виждал много пъти, и то в много по-тежки варианти. С такива списъци могат да те вкарат в затвора. С такива обвинения и доноси съм лежал аз самият 4 години. И днес, като гледаме, са същите - деца на бивши доносници, на ЦК на БКП, на партийни секретари. Това е същата група. Така че за мен не е изненада, не е нищо ново и не е тревога, защото сега не могат да те вкарат никъде и не могат да ти направят нищо.

Но да уронват авторитета на колегите ми, е отвратително. Много грозно.

- Как може да ги защитите?

- Журналистите в БНТ са толкова калени от политически ругатни и опити за репресии, че според мен и те няма да се стреснат кой знае колко. Това сме го виждали много пъти, а те са го виждали повече от мен, защото все пак са от години в телевизията. Жалко, че се създава рецидив от комунистическото време. Но сме го виждали и в други страни от Европа, в Европейския съюз.

Утопията на комунизма - че може да командваш обществото, да изградиш общество от правоверни граждани, които слушат само партията с главно П и са сто процента единомишленици - я преживяхме, изстрадахме и ликвидирахме. За съжаление, вирусът не е унищожен, защото комунизмът беше осъден исторически и икономически - той не може да се върне в такава форма, не може да възстанови икономиката си, но морално не беше.

Има една Пражка декларация, една декларация на парламента, но

комунизмът

никога не беше

осъден, както

беше осъден

фашизмът

И това позволява тези рецидиви да ги гледаме и в Брюксел, и в София, и в цяла Европа. Наблюдаваме ги непрекъснато - дали ще ги наречем цензура, или политкоректност, дали ще убедиш младите хунвейбини да направят Културната революция, или ще кажеш, че младото поколение унищожава старото. Колко пъти убивахме кулаци, разграждахме миналото, започнало е светло бъдеще, историята започваше от днес и от нас, партията беше без грешка и всички, които бяха несъгласни - дали си проводник на империалистическа пропаганда, както беше терминът, или на хибридна информация, както е днес, все тая.

Терминологията се сменя, но подходът, понятийната система, инструментариумът за възприемане на света те ги виждат в рамката на комунистическата марксистка философия. Така са възпитани, това са продукти на соцпедагогиката, и то не особено успешни. Те работят с тези понятия.

В най-мрачните си писания Херберт Маркузе от Франкфуртската школа обяснява, че пролетариатът, за да е успешен, трябва да се обърне към разединените общества. Видяхме го с Истанбулски конвенции, джендър идеологии, забелязваме го с мултикултурализма.

Да ти припомня ли Пролетарския интернационализъм, как щяхме да изграждаме новия човек, който няма да има никакви конфликти на земята? Изобщо

тази утопия - да

се ликвидират

инакомислещите

и да се премахнат всички различия, както мисли комунизмът - продължава да съществува. Тя е особено опасна, защото ти позволява да убиваш, да мачкаш, да репресираш безнаказано в името на някакво светло бъдеще.

Изрично искам да подчертая, че това няма да има никакъв ефект в БНТ. Никой няма да предопредели нито гостите на “Панорама”, нито на “Референдум”, нито репортажите в новините, докато аз съм генерален директор. Както не съм го допуснал досега, няма да стане и днес. В това може да бъдат сигурни всички наши зрители.

- Притеснихте ли се от този списък?

- Като бях ученик, бях в списъците, които бащите им пишеха срещу враговете на народа, сега децата им пишат срещу враговете на народа. Винаги сме от двете страни на барикадата. Едните са комунисти, другите са антикомунисти. Няма как да се харесват такива хора. Не могат да харесват журналисти, свободомислещи.

Но няма никакво място за безпокойство, нищо тревожно няма. Защото за разлика отпреди сега не могат да те изселят, нито да те вкарат в затвора, нито да те уволнят, няма ги вече тези механизми. Могат само да ругаят.