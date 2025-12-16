Преди 2 г. на тази дата: Парламентът не се разпуска дори ако не излъчи кабинет

“Парламентът не се разпуска, дори да не излъчи кабинет, нов закон възпира служебната власт.” Под това заглавие на 16 декември 2023 г. “24 часа” съобщава за промените в конституцията, с които159 депутати от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС предлагат нов вариант.

“С проекта се разширява кръгът от лицата, които могат да бъдат служебни премиери. Записва се по-малък мандат за главния прокурор, но се запазват правомощията на президента по назначаването на председателите на върховните съдилища.

Трите формации от (не)коалицията изготвиха общ проект, знаково последен подпис е сложил шефът на конституционната комисия Радомир Чолаков, който преди седмица заяви, че ако не е съгласен с промените, ще даде оставка”, пише още “24 часа” на 16 декември 2023 г.

Промените в конституцията бяха гласувани на 20 декември 2023 г. поименно от място от 165 депутати. Това бе и шестата поправка на основния закон на България. Новите текстове в конституцията бяха обнародвани веднага в “Държавен вестник” - на 21 декември 2023 г., а подпис под тях като председател на Народното събрание полага Росен Желязков.

“Прозира една ясна цел - управляващите да запазят влиянието си”, тълкува тогава Румен Радев орязването на правомощията на държавния глава по отношение на назначаването на служебното правителство и даде промените на Конституционния съд в частта за съдебната система.

В цялост те бяха атакувани от 59 депутати от “Възраждане” и ИТН. На 24 юли 2025 г. конституционните съдии отмениха по-голямата част от промените, които се отнасяха до съдебната власт. За служебното правителство обаче не стигнаха до решение - гласовете им се разделиха 6 на 6. Това стана причина текстовете за орязаните правомощия на президента по отношение на служебната власт отново да бъдат отнесени в КС в началото на тази година. Този път те бяха атакувани и от Радев, но КС отново не стигна до решение, защото гласовете се разделиха 6-3-3.

В сегашната политическа криза обаче 51-ото народно събрание няма да се разпусне, а само ще излезе в отпуск по време на предизборната кампания за следващ парламент.

