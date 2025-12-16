Георги Клисурски: Предлагаме 1,81 млрд. евро бюджет на София - 475 нови автобуса и трамваи и 1000 места в детските градини

За първи път собствените приходи на общината са над 1 милиард лева, твърди зам.-кметът по финансите на София

Още акценти от интервюто:

Няма да увеличаваме местните данъци. Такса смет остава същата и през 2026г.

Нужни са ни 70 млн. евро от държавата, за да няма стачки на шофьори и ватмани

Планираме да изтеглим 2 заема - за ремонт на тротоари, пътища и обновяване на градския транспорт

Увеличаваме средствата, които софиянци ще разпределят пряко - от 2,7 млн. евро на 3,5 млн. евро

- Г-н Клисурски, след като правителството подаде оставка, не е ясно какво ще се случи с държавния бюджет, какви са вариантите пред София?

- Всичко зависи от Народното събрание. Ако се приеме държавният бюджет до края на 2025 г., ние сме разработили график за общинската финансова рамка за 2026 г. и сме готови да действаме. Ако обаче се приеме т. нар. удължителен закон на държавния бюджет, това означава, че през първите месеци на годината - януари, февруари, март, общината ще може да извършва разходи до размера, който е бил за съответния месец на 2025 г. Ако сме в тази ситуация за първите няколко месеца, това не е притеснително. Заплатите, осигуровките ще си вървят, нормалните режийни разходи, а капиталовите ще са до размера за съответния месец на 2025 г.

- Но ако продължи по-дълго?

- Подобна ситуация имаше през 2023 г. Тогава държавният бюджет много се забави. Ако отидем към май или юни, Министерството на финансите би могло да даде указания разходният лимит да не е същият като за 2025 г., а при повече приходи от местни данъци и такси те да се ползват до размера на събраните средства. Но най-важното е все пак да се приеме държавен бюджет. Това ще увеличи държавните трансфери за общината, като делегираните дейности, заплатите в администрацията и т.н. Когато и да се случи приемането на държавния бюджет обаче, има няколко изключително важни неща за общината, които се надяваме да залегнат в него. Това са 2 основни теми - градски транспорт и инфраструктура. За градския транспорт е нужно субсидията от държавата да е поне 70 млн. евро, за да може системата да функционира, да няма стачки, да се реализират планираните удължения на линии и на метрото, защото това изисква допълнителен ресурс. Настояваме да се предвидят и 20 млн. евро за разширението на метрото, както и 15 млн. евро за охраната на метростанциите.

- А ако не бъдат удовлетворени тези искания?

- Тогава или Столичната община ще трябва да извади допълнително десетки милиона евро за транспорт, вместо да ги инвестира в разширение на детски градини, ремонти на булеварди или в паркове. Тоест ще трябва да намалим нещо друго, за да покрием дупката в транспорта. А другият вариант е инвестициите, които сме планирали за другите сектори, да ги реализираме, а транспортният да остане недофинансиран. В този случай обаче би могло да се стигне и до неприятни последици за гражданите - намаляване на пробега на линии, забавяне на пускането на новите метростанции и др. Това е абсолютно неприемливо за ръководството на общината и се стремим да го избегнем, но апелираме за разбирателство и отговорно отношение от държавата, за да може този критичен сектор - транспортният, да работи нормално за гражданите.

- Още една критична тема - ясно ли е какво ще се случи с такса смет за софиянци през 2026 г. - ще поскъпне ли?

- И в двата варианта на представените проекти за държавен бюджет имаше предложение такса смет да бъде регламентирана, така че да може в София да няма повишение за физическите и за юридическите лица. След отпадането на проекта за държавен бюджет са предложени същите текстове за такса битови отпадъци в друг закон, който се гледа в парламента. Ако те бъдат приети, гражданите могат да са спокойни, че такса смет няма да се променя. Ако промените не се приемат, ще трябва в началото на 2026 г. да предприемем алтернативни действия и да променим наредбата за местните данъци и такси. Поели сме ангажимент такса смет да не се увеличава през 2026 г. независимо от методиката, по която ще се определя.

- Планирате рекорден общински бюджет от над 1,8 млрд. евро, но без да вдигате местните данъци. Как ще го изпълните?

- Да - не предвиждаме по-високи ставки на местните данъци и такси. Планираме 5% ръст на собствените приходи на общината. Как ще го постигнем? Първо, с по-широка база, от която събираме данъците. Например за всички апартаменти в новопостроените жилищни сгради се дължи данък недвижими имоти и такса смет. Така при същите ставки се събира повече приход - това е естествено увеличение на базата. Освен това събираме приходите по-ефективно, като даваме на гражданите повече и по-удобни начини да се разплащат и сме по-стриктни при налагането на глоби за непогасени задължения. Въвели сме плащане на местни данъци и такси чрез EasyPay, по банков път, дигитално, през всяко мобилно приложение на банките. Това дава резултат, защото понякога човек забравя или физически не може да стигне до гише на общината, а с повече канали за плащане имат по-малка вероятност гражданите да не си платят дължимото. Мислим и за все по-креативни допълнителни начини да реализираме приходи. За първи път тази година депозирахме в търговски банки влогове от средства, които бяха налични, но не се ползваха за разплащане. Така до края на ноември почти 700 000 лв. влязоха като допълнителни приходи от лихви. През 2026 г. планираме да увеличим средствата, които ще получим от такива депозити. Това са инструментите, чрез които, без да натоварваме допълнително гражданите, очакваме да реализираме поне 5% ръст на приходите догодина.

- Рекордна е и капиталовата програма - 564 млн. евро. Кои са най-големите обекти, които залагате?

- Инвестициите в града следват 3 основни приоритета. Първият е строителство на детски градини и разширение на училища. Стремежът ни е да изградим поне още 1000 нови места в детските градини през 2026 г. Една от най-големите, които ще се реализират, е в “Младост” за 12 групи, а инвестицията е 7 млн. евро.

Вторият приоритет е обновяване на превозните средства за градския транспорт и третият - по-добри улици, булеварди и изграждане на ВиК мрежа. За градския транспорт планираме закупуване на нови 150 трамвая, 200 автобуса, 75 тролея и 50 електробуса. Те няма да пристигнат догодина, но голяма част от тях ще са на терен през 2027 г. За тази инвестиция предвиждаме да ползваме заемни и европейски средства. Планират се и между 20 и 50 автобуса втора употреба, които ще започнат да обслужват линии още догодина, докато пристигнат новите. А сред по-големите булеварди, по които работим, са “Копенхаген” - 22 млн. евро, “Рожен” - 12 млн. евро, “Кл. Охридски” и довършване на основните ремонти на ул. “Опълченска” и “Ал. Стамболийски”.

- За последните два обаче има проблем с финансирането?

- Да, за съжаление, проблемът е, че въпреки сключените споразумения с МРРБ не сме получили плащания от държавата за “Опълченска” и “Ал. Стамболийски”. Но се надяваме, че при наличие на официален юридически документ и ангажимент от държавата тези задължения ще бъдат изпълнени и средствата ще стигнат до общината, за да може да се разплатим със строителите на тези обекти.

- А какво изпълнение очаквате тази година на капиталовата програма?

- Очаквам около 70% изпълнение на капиталовата програма. Трудно е да съм по-конкретен, тъй като през декември се правят някои от най-големите разплащания. Целта ни е да сведем до минимум преходните остатъци, но да напомня, че бюджетът беше приет в средата на годината. След това през октомври имаше актуализация и за съжаление, тази година ще бъдем по-скоро близо до 70%, а не 80%, което сме си поставили като цел през 2026 г.

Но ще завършим 2025 г. с рекорд - за първи път собствените приходи на общината надминаха 1 млрд. лв. Това са данните към края на ноември, тоест до Нова година ще нараснат до около 1,1 - 1,2 млрд. лв. Ако погледнем прогнозата ни за приходите в първоначално приетия бюджет, ще имаме над 100% изпълнение на собствените приходи, а след актуализацията очаквам да е 95-96%.

- Как ще избегнете да не се повтори догодина ситуацията от тази година с бюджета, който бе прекроен от мнозинството в СОС и се стигна дотам кметът да призовава да не бъде приет?

- Както направихме при актуализацията, която бе приета с голямо мнозинство в СОС и без сериозни политически сътресения. Преди това проведохме политическите преговори и постигнахме тази подкрепа. Ще подходим по същия начин и за бюджет 2026. Затова започнахме разговорите с общинските съветници и районните кметове още на 5 декември на специален бюджетен семинар в Правец. Искахме да си дадем поне 3 месеца да преговаряме, за да изчистим потенциални недоразумения. Ключът е комуникацията, да сме открити и при добра политическа воля сме уверени, че може да приемем един адекватен и смислен бюджет за софиянци с достатъчно голяма подкрепа в СОС.

- Планирате 2 големи заема. Може ли София да си ги позволи?

- Да, единият, за който вече споменах, е за обновяване на подвижния състав на градския транспорт. Планираме той да е за 230 млн. евро. Вече има решение на СОС за подобен заем до 398 млн. лв., но ще увеличим малко сумата. Другият заем е за обновяване на тротоари и пътна инфраструктура за около 70 млн. евро. Когато изчислявахме колко заеми можем да си позволим, разглеждахме много внимателно допустимото за общината по Закона за публичните финанси. Изискването е разходите за обслужване на дълга да са до 15% от собствените приходи. Ако СОС реши общината да поеме тези нови заеми, ще продължим да бъдем значително под този таван - около 10%. Ще запазим и отличния си кредитен рейтинг. Досега София не се е възползвала много от инструмента на дълговото и заемното финансиране. Сега искаме да се възползваме от такъв вид финансиране по 2 причини - да ускорим развитието на града откъм инфраструктура и градски транспорт. И второ, когато виждаме, че финансирането от държавата е непредвидимо, сме длъжни да използваме алтернативни източници. Така при запазване на стабилната фискална позиция на общината ще можем да направим повече за града. Иначе освен заемното финансиране търсим и други източници - максимално използваме европейските програми, ще развиваме публично-частното партньорство за изграждане на паркинги и спортни обекти, ще въвличаме още повече фирмите да участват в облагородяването на градски пространства около техните офиси или да даряват за други дейности - работим по правила, с които да улесним бизнеса за такива инициативи.

- Ще предоставите повече правомощия на районните кметове. Какви нови отговорности ще им вмените?

- Когато говорим за отговорности, мислим и за права, и за задължения. Предвиждаме за някои от големите строителни проекти възложител да бъде не Столичната община, а самите райони. Ще запазим строителния надзор при общината, но ще предоставим възможността и средствата на районите да възлагат проектирането и строителството на големи обекти.

- Ще има промяна и в гражданските бюджети - колко средства предвиждате за реализация на идеите на софиянци? Колко са вече готовите проекти, избрани през 2024 г.?

- Тази година средствата за гражданските бюджети са 5,3 млн. лв., или 2,7 млн. евро. Предлагаме за 2026 г. те да са 3,5 млн. евро. Общоградският бюджет ще се увеличи двойно - от €250 000 на €500 000, а за всеки район - от €100 000 на 125 000 евро. Ако целият бюджет е по-голям, справедливо е да има и повече средства, които гражданите да разпределят пряко. Има голям интерес към гражданските бюджети - все повече са както подадените проекти, така и гласувалите. От избраните през 2024 г. около 70 проекта над 60 се изпълняват. Сред вече готовите са например откритата сцена в “Илиянци”, облагородяването на езерата в Южния парк и новото видеонаблюдение в Западния парк.

- На София ѝ предстои първата данъчна кампания в евро. Кога ще стартира?

- Няма да има никаква промяна в сроковете. Подготвили сме цялата информация за задълженията в евро. За гражданите няма да има никаква друга промяна освен смяната на валутата.

- А редовен платец ли е общината, защото някои районни кметове се оплакват от забавени плащания, както и изпълнители на някои обекти.

- Стремим се общината да бъде редовен и надежден платец. Това е един от основните ми приоритети. Знаете, че имаме няколко забавени плащания, най-вече по големите инфраструктурни обекти, които бяха по националната програма за общинските проекти. За съжаление, първоизточникът на това забавяне е държавата. Относно районите се стремим да изчистим процеса, да се изискват по-малко стъпки на съгласувания, на размяна на хартиени писма, за да може средствата да стигат по-бързо до тях.

