Промени в правилата за гласуване - но как ще станат без консенсус

Консултациите на президента с политическите партии очевидно ще преминат под знака на един важен въпрос - ще има ли промени в Изборния кодекс и в каква посока ще бъдат те.

Инициативата пое Румен Радев - с аргумента, че трябват поправки за по-голяма прозрачност на предсрочните избори за парламент. Твърдо “за” - очаквано, за машинния вот дойде от ПП-ДБ. Какво мислят останалите в парламента, засега не е ясно.

Ясно е обаче друго - за да има каквито и да било промени в правилата за гласуване, трябва да има макар и минимален консенсус сред партиите в Народното събрание. И тук идва основателният въпрос - как ще се разберат за подобни промени, ако депутатите не си говорят. Та те не само не си говорят, но се нагрубяват и яростно се пазят от всякакви послания, че може да има някаква комуникация помежду им.

И въобще хамалският език от парламента пречи - не само за промени в изборните правила, но и въобще за работата “на ползу роду”.

Повече по темата четете тук.