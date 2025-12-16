ПП-ДБ сякаш се чудят как да изгонят от урните селските избиратели

Избирателната активност след 2017-та година непрекъснато намалява. Най голямато срутване е в броя гласували е когато като МГ стана задължително в секциите с над 300 избиратели по списък - над 600 000 избиратели са аут, ако помня добре. И тези избиратели не се върнаха. Малък ръст има само на последните парламентарни избори.

Сега ПП/ДБ напира да вкара МГ и в малките секции под 300 избиратели. Точно където са възрастните и малограмотни избиратели в малките населени места и имат проблем с машините - от недовиждане до страх да не ги удари токът и неразбиране на логиката на работа.

Както уж всички цъкат на смартфони, има над 800 000 души си вземат пенсиите на каса в пощите, а не теглят от банкомат.

Колко са тези избиратели? Общо гласувалите са около 165 000.

Под 300 избиратели по списък само в страната има в 2462 секции или 20,72% от секциите в страната (без специалните по затвори и болници). Средният брой действително гласували в тях е 67 човека. До сега те нямаха машини и гласуваха само на хартия. Средният брой гласували в тях е около 67 човека. Структурата на секциите по данни на ИРПС е следната - до 99 - 1079 секции, от 100 до 199 - 814 секции, и от 200 до 299 избирали са 569 секции. На практика в тези групи секции са гласували 35, 76 и 115 гласували. Ако се приложи процентът гласували на машини в страната, излиза, че ако има машини в тези секции биха гласували съответно 13, 28 и 43 избиратели на машина в съответните групи секции. Само че, това е на база данните за цялата страна. Ако се отчете възрастовата специфика на тези малки населени маста с малко избиратели, вероятно е голям брой избиратели просто да не гласуват, ако им натресат задължително машинно гласуване.

Илюстрация на това какво може да се случи е гласуването в селските секции на общ. Джебел. Там в някои секции просто не са гласували с машини, даже и да ги е имало, а в други са гласували само с машина на 100%. Това ми дава основание да смятам, че част от тези хора или няма да гласуват изобщо, или някой просто ще вкарва десетки гласове в машината от името на избирателите.

Като цяло подобно действие няма да осветли изборния процес, няма да вдигне избирателната активност, а само ще изгони от изборния процес голяма група хора. И то предимно възрастни избиратели от селата и малките градчета.

Замисълът да се вкарат машини в малките секции под 300 избиратели е поне част от избирателите в тях да бъдат изхвърлени от изборите като не гласуват изобщо. Тия 600 000, които вече бяха изхвърлени от изборите през юли, 2021 не се върнаха. Сривът продължи и чак на последните избори имаше много лек ръст на активността. Никой, обаче, не каза дали са се върнали част от тия 600 000 напуснали изборите или с влезли други категории избиратели.

И както бихме казали на разбираем език - хайде стига номера от селски вечеринки! Хем нямаме структури в страната да вкараме поне по един член в СИК, хем искаме да изгоним избирателите на другите партии от изборния процес в над 20% от изборните секции. Това се отнася особено за ПП/ДБ. Те сякаш се чудят как да изгонят от урните селските избиратели, щото подозират/знаят, че те не гласуват точно за тях.

И за край на това текстче - в секциите с над 300 регистрирани избиратели има само по около 75 машинни гласа. Над 300 действително гласували се появяват чак в секциите с над 800 регистрирани по списък. Има ги само в само 2042 секции със средно на секция 316 гласа общо, от които само 93 машинни гласа в секция.

Забележка: Данните са за 11 878 секции в страната.

(От фейсбук)