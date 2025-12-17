Само в "24 часа" на 17 декември: VIP игри за деца: плащай или си слабак!

Само в "24 часа" на 17 декември четете:
Търси се кой да вложи 1 млрд. евро в "Топлофикация" на концесия или с публично-частно партньорство
Седем се състезават за европейски прокурор, сред тях заместничка на Гешев и
вечен кандидат
Най-после! Ще се хапят на тези избори за доходи и данъци, не за ковид и война
Анализ на Адриан Николов, Институт за пазарна икономика
ПП-ДБ не са разпореждали това безобразие
Лично мнение на Диляна Ценова
Странни преговори за Украйна - има надежда за мир, но и риск от война на пауза
Интервю с Любомир Кючуков, бивш външен зам.-министър
Интересни четива от 24 часа - 168 истории:
Няма проблем за Ларгото от скачането на протестите – ще издържи 9 по Рихтер
Конете - героите на МВР
Цените растат. Но не заради еврото
Ивайло Христов: Никога не бих станал министър
VIP игри за деца: плащай или си слабак!
Схемите на чиновниците
Вижте първите страници на "24 часа" от 17 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.