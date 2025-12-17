ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой има 9 живота - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

