ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът Иван Иванов подкрепи български таланти н...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21927857 www.24chasa.bg

Радостин Василев не работи депутат, той бие за лайкове

7880
Радостин Василев раздава и ритници Стопкадър: НС

Запитан какво работи преди време един народен избраник каза: "Аз не работя, аз съм депутат". Така е и с Радостин Василев - той не работи, той е пърформър - прави шоу за лайкове.

Лидерът на "Меч" събира електорат в социалните мрежи. Само в тик-ток той има над 2 млн. харесвания. Обаче покрай протеста Ивайло Мирчев, Елисавета Белобрадова и Асен Василев му откраднаха шоуто. Особено Мирчев, който се нахвърли физически на Пеевски, но без ексцесии.

Какво да направи истинският мъж Радостин при това положение? Да набие някого наистина. Би било за предпочитане да е самият Демон, но като го няма, може и някой негов депутат. И Радостин се превърна в "пърформър от ада" (както наричат главния герой в един популярен роман, вулгарно политически некоректен). И с юмруци и ритници в пленарна зала се нахвърли на депутат от ДПС-НН.

Да се надяваме да не се стигне до убийство на живо заради народната любов!

Радостин Василев раздава и ритници Стопкадър: НС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)