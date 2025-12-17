Радостин Василев не работи депутат, той бие за лайкове

Запитан какво работи преди време един народен избраник каза: "Аз не работя, аз съм депутат". Така е и с Радостин Василев - той не работи, той е пърформър - прави шоу за лайкове.

Лидерът на "Меч" събира електорат в социалните мрежи. Само в тик-ток той има над 2 млн. харесвания. Обаче покрай протеста Ивайло Мирчев, Елисавета Белобрадова и Асен Василев му откраднаха шоуто. Особено Мирчев, който се нахвърли физически на Пеевски, но без ексцесии.

Какво да направи истинският мъж Радостин при това положение? Да набие някого наистина. Би било за предпочитане да е самият Демон, но като го няма, може и някой негов депутат. И Радостин се превърна в "пърформър от ада" (както наричат главния герой в един популярен роман, вулгарно политически некоректен). И с юмруци и ритници в пленарна зала се нахвърли на депутат от ДПС-НН.

Да се надяваме да не се стигне до убийство на живо заради народната любов!