В политиката господства тежък инфантилизъм и остра интелектуална недостатъчност

Понеже в политиката днес господства тежък инфантилизъм и остра интелектуална недостатъчност, която кара партии и политици да тичат като луди калинки след мимолетни страсти, моди и настроения в социалните мрежи, отсега се обзалагам за следното. Всички партии ще започнат да се подвизават предизборно в ТикТок и ще вкарат в листите по няколко джензита, за да са в крак с "тренда". Ще минат изборите, нароилите се партийни и кандидатски тикток-акаунти ще заглъхнат, а джензи-модата ще оттече в канала, като поредната "Мис Тигрова". Трагикомедия...

(От фейсбук)