ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Може ли "Кой не скача, е дебел!" да срути Ларгото?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21932431 www.24chasa.bg

В политиката господства тежък инфантилизъм и остра интелектуална недостатъчност

Борислав Цеков

1776
Пленарно заседание на 51-ото народно събрание СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Понеже в политиката днес господства тежък инфантилизъм и остра интелектуална недостатъчност, която кара партии и политици да тичат като луди калинки след мимолетни страсти, моди и настроения в социалните мрежи, отсега се обзалагам за следното. Всички партии ще започнат да се подвизават предизборно в ТикТок и ще вкарат в листите по няколко джензита, за да са в крак с "тренда". Ще минат изборите, нароилите се партийни и кандидатски тикток-акаунти ще заглъхнат, а джензи-модата ще оттече в канала, като поредната "Мис Тигрова". Трагикомедия...

(От фейсбук)

Пленарно заседание на 51-ото народно събрание СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Понеже в политиката днес господства тежък инфантилизъм и остра интелектуална недостатъчност, която кара партии и...

Публикувахте от Borislav Tsekov в Сряда, 17 декември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание