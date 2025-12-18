Само в "24 часа" на 18 декември: Вдигат втората пенсия, като я връзват с минималната заплата

Само в "24 часа" на 18 декември четете:
Накрая кабинетът в оставка предлага важна промяна за втората пенсия: да се вдигне, като се върже с минималната работна заплата - всичко за проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване
Лекцията на Иван Костов в СУ: Смяната на лицата не променя системата, трябва ясна цел
Интервю с историка проф. Николай Овчаров
5 страници специално приложение "Арт"
Цените на газа паднаха, а парното? - статия от икономиста Георги Ангелов
Вижте първите страници на "24 часа" от 18 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.