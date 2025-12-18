Число на деня: 11% са GenZ избирателите (Графика)

Как се групират поколенията в България? На този въпрос отговаря икономистът Иван Люцканов в сайта zemlevezh.com, на който е основател. Той изчислява дяловете на различните генерации у нас над 18 г. с право на глас.

Според неговите сметки пълнолетните представители на GenZ у нас - 18-28-годишните, са 11% според данните на НСИ за 2024 г. Родени след 1997 г., те израстват в новата онлайн икономика. Като дял са над два пъти по-малко от милениалите, но броят им като избиратели стабилно ще нараства.

Милениалите, израснали у нас в зората на дигиталната революция, са една четвърт (25%) от пълнолетното население на страната.

Х генерацията е тази на родените между 1965 и 1980 г., които помнят социализма и неговите ограничения. Днес те са втори по численост - 27%.

Най-внушителна - 30% се оказва групата на бейби бумърите - тези на възраст между 61 и 79 г.. За тях не може да се каже, че като американските си събратя са расли в условия на висока раждаемост и икономически прогрес, пише икономистът. “Българските “бумъри” израстват под желязната завеса и в система, която отрича трупането на капитал. Времето след Втората световна война у нас не е съпътствано от бурна предприемаческа активност, а от забраната ѝ”, коментира основателят на zemlevezh.com.

Логично най-малък е делът на родените между 1928 и 1945 г., които днес са на преклонна възраст - 7%.