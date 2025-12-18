Газът поевтинява, а парното? (Графика)

Цената на суровината намалява вече 10 месеца, а мир в Украйна ще свали геополитическата "премия"

Преди година, на 1 януари 2025 г., КЕВР вдигна цената на тока извънредно – точно в средата на регулаторния сезон. Повишението беше значително, близо 8,5% и беше оправдано със значителна промяна на пазарните фактори, включително повишена цена на едро на борсовия ток и газ, както и повишено потребление.

Забележително е, че в началото на 2025 г. България вдигна цената на тока само седмици преди да кандидатстваме за влизане в еврозоната.

Нито една друга страна не е вдигала регулирани цени

точно преди кандидатстване в еврозоната! Напротив, други държави правиха точно обратното, потискайки регулираните цени, за да занижат изкуствено инфлацията и да изпълнят критериите.

После на 1 юли КЕВР отново вдигна цената на тока и най-вече на парното, с което подхрани инфлацията, засилвайки конспиративните теории, че еврото създава инфлация. Поскъпването се базираше на прогнози за влошени пазарни фактори, включително прогнози за скъп ток и газ на борсите.

Така или иначе, България изпълни критериите и беше приета в еврозоната. Парадоксално, но действията на КЕВР дори помогнаха, защото международните експерти се впечатлиха, че България не прави манипулации с цените на енергията преди еврото. А КЕВР се доказа като напълно независима институция, на която не й влияят дори стратегически цели като еврозоната.

Интересно е, че сега сме в точно обратната ситуация. През последните 10 месеца цената на природния газ постоянно поевтинява на европейските борси. В началото на февруари 2025 г. беше достигната стойност от 58 евро на мегаватчас природен газ на пазара TTF, най-големия борсов пазар за газ в Европа. От февруари насам цената постоянно пада и към днешна дата е около 27 евро, с други думи

срив от близо 55%

Регулираната цена на “Булгаргаз” също се срива. Цената на “Булгаргаз” беше близо 88 лв. на мегаватчас през месец март, а до декември вече спадна на 63 лева, като за януари прогнозната цена на държавната компания е 60,95 лв. и в резултат на последните пазарни развития вероятно ще спадне още. С други думи, цената на “Булгаргаз” е спаднала с близо една трета.

Тази пазарна ситуация драстично се разминава с прогнозите на регулатора, въз основа на които са определени цените на парното и тока. В решението от 1 юли 2025 г., с което КЕВР определя цените на парното, се залага цена на природния газ от 67,48 лв. за четвърто тримесечие на 2025 г. и 77.99 лв. за първото тримесечие на 2026 г. Четвъртото тримесечие вече измина и реално цената беше с над 6% по-ниска от планираната.

Първия месец на 2026 г. ще започнем с поне 22% по-ниска цена

от планираната Борсовите цени за февруари, март и април са още по-ниски – например в момента газ за първото тримесечие на 2026 г. се търгува с 32% по-евтино от прогнозата на КЕВР.

Всичко това показва, че имаме значително отклонение на пазарните цени от прогнозните, съответно комисията има право да преразгледа цените на парното и да ги намали.

Точно това основание използва регулаторът преди година, за да повиши цената на тока – променени пазарни условия. Сега пазарните условия също са променени, но в посока надолу. И на същото основание комисията може да преразгледа цените в посока надолу.

Какви са перспективите?

Намалението на цените на природния газ е устойчиво и продължава вече десет месеца, тоест не говорим за някакви временни пазарни флуктуации. Напротив, става въпрос за структурни фактори, свързани с повишено предлагане на газ на световните пазари.

През юли влезе в експлоатация огромен терминал за втечнен газ в Канада за 40 млрд. долара, който позволи на един от най-евтините производители на газ да получи достъп до световните пазари. В САЩ пуснаха в експлоатация два терминала за година, трети започва работа до седмици, а още три ще влязат в експлоатация през 2026 - 2027 г.

Катар, производител на евтин газ, през 2026 г. пуска първия блок от мащабния си инвестиционен проект, който ще удвои износа на емирството. В редица други страни също се строят нови терминали, което постепенно залива световния пазар на газ, сваляйки цените. Прогнозите са, че през следващите няколко години ще има свръхпредлагане на газ и устойчиво понижение на цените. На всичкото отгоре има реални възможности за постигане на мир в Украйна, което ще намали геополитическия риск и ще свали геополитическата “премия” в цените на енергията. Разбира се, все още е твърде рано да се правят прогнози как ще се развият преговорите и какво точно ще се реализира като мирен план. Но дори

само преговорите за мир успяха да свалят цената на петрола

до 60 долара за барел в последните дни, най-ниското ниво от пандемията насам. При постигане на траен мир ефектите ще са много по-мащабни и на много повече пазари, включително газ и електричество.

Накратко, пазарните цени на газа се развиват много по-добре от прогнозите на КЕВР, което дава юридическо основание на регулатора да намали цените. Комисията обикновено използва правомощията си да вдига цените в средата на регулативния период заради неблагоприятни развития. Но тази година има повод да направи обратното – да намали цените благодарение на благоприятната пазарна ситуация.