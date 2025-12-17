Защо Лондон прие нова ера за “Еразъм”

Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 г. и оттогава до днес все повече англичани съжаляват за Брекзит. Сега се правят опити Лондон и Брюксел да направят така, че загубите от излизането на Великобритания от ЕС да бъдат смекчени.

Пример за това е, че се постигна споразумение студентите от Европа отново да се върнат на Острова - по програмата “Еразъм”, макар и само за една година.

Не е тайна, че Великобритания загуби солидни позиции на пазара за висше образование. Други са сега предпочитаните страни за обучение от младите европейци, а спънките студентите да ходят на Острова са визите, твърде високите семестриални такси, както и орязването на възможностите за заеми.

Вярно, че хора със солидни финансови възможности от Китай и Индия замениха европейските студенти, но не само това накара Лондон да приеме нова ера за “Еразъм”.

Факт е например, че немалко английски студенти избират да учат на континента, включително и в България. По данни за 2024 г. най-много чужди студенти идват у нас от Гърция (20%), а веднага след тях са тези от Великобритания (14%). Вероятно и затова Лондон си прави сметките, че трябва да се върне на пазара за висше образование - перо, от което в съвременния свят се печелят солидни суми.

