Съдия Руси Алексиев: При толкова свикани от мен общи събрания е абсурд да се твърди, че искам еднолично да управлявам СГС

Обещах, че ще се допитвам до съдиите по всички важни въпроси, и го правя, казва председателят на Софийския градски съд

И още акценти в интервюто:

Командироването в съда става чрез гласуване на титулярните съдии

В по-голямата част от въззивните състави на ГО делата вече се насрочват в два пъти по-кратък срок - 6-месечен

Брачните съдии в СГС са само 9 и работят в свръхнатовареност

Делата в СГС са над 43 000 годишно, а няма зали и кабинети за 171 съдии

Графикът на дежурните съдии се одобрява от ръководителя на Наказателно отделение за цели 3 месеца напред. Нали никой не мисли, че три месеца по-рано можем да знаем в кой ден какви мерки ще бъдат внесени?

- Съдия Алексиев, вече почти година сте председател на СГС, какво успяхте да подобрите?

- Това време само на пръв поглед изглежда много, но за съд със 171 съдии и 487 души администрация, в който се гледат едни от най-значимите дела в страната, е възможност да започнем много промени и за моя радост, една немалка част от тях да завършим.

Най-важното е, че в момента всички оперативни решения, които се отнасят до управлението на съда, се взимат бързо и след обсъждане на административния съвет, който създадох веднага след встъпването си като председател на СГС. Всяка седмица аз и моите заместници заедно със съдебния администратор се събираме, обсъждаме и решаваме в оперативен порядък всички възникнали въпроси и проблеми, а такива в един голям съд са наистина много.

Тази оперативност и екипната работа позволява на съда да работи освен максимално прозрачно, но и на едни доста по-бързи обороти, с което се стремим да отговорим на очакванията на обществото.

Например само месец след встъпването ми издадох заповед вместо два пъти на ден обезпеченията да бъдат разпределяни три пъти. Така съдията може да се произнесе още в рамките на деня, страната да узнае това и да си внесе гаранцията, ако такава е била определена.

Издадох и две заповеди, свързани с работата на съдебните помощници, които да подпомогнат работата на съдиите, за да може делата да бъдат решавани по-бързо. Затова определих щатната численост на съдебните помощници в Гражданските отделения и Търговско отделение, както и поименното им разпределяне, за да оптимизирам работата им, едновременно с това да бъдат равномерно натоварени.

Делегирах права на зам.-председателите да ръководят, организират, контролират и разпределят по състави съдебните помощници в съответните отделения.

Предвид обема на работа и с оглед обезпечаване на работния процес и неговото сравнително по-нормално и безпрепятствено протичане поисках от ВСС разкриването на поне 8 нови щатни бройки. Съгласно решение на ВСС, считано от 1 януари 2026 г., щатната численост на СГС е увеличена с 4 щатни бройки за длъжност “съдебен помощник”.

- Често се поставя въпросът за командироването на съдиите и това, че председателите на съдилищата биха могли да оказват влияние над тях. Към вас също имаше такива обвинения.

- С истинско облекчение мога да кажа, че най-накрая проблемът с правилата за командироване в СГС е решен. За да бъде избегнато всякакво еднолично решение от моя страна, издадох заповед, с която беше създадена комисия от съдии, които изявиха желание да изготвят правила за командироване в СГС. Комисията изготви два варианта на правила, като на общото събрание беше приет единият. Към момента командироването на съдии в СГС става чрез гласуване на титулярните съдии. След отваряне на резултатите в Гражданско отделение в СГС бяха командировани първите двама съдии, които получиха най-много гласове.

Комисия отвори и преброи гласовете и на съдиите от Търговско отделение. Имаше 22 бюлетини и в СГС беше командирован съдията, който получи най-много гласове от титулярните съдии. По същата процедура - с гласуване от съдиите на въззивните състави на Гражданско отделение, бе извършено и командироването на петима съдии от СРС в СГС. В целия този процес председателят, в мое лице, не взима никакво участие.

- Пред Софийски градски съд винаги е стоял проблемът с липсата на място. Има ли развитие и в тази посока?

- Като съд, в който годишно постъпват над 26 хиляди и се разглеждат над 43 хиляди дела, проблемът с липсата на кабинети и зали е от съществено значение. Да, той може да изглежда битов, но съдиите ни са по трима и дори някъде четирима в кабинет, а броят на делата и най-вече обемът им са огромни. Осигуряването на нормални условия на труд води и до повишаване на неговото качество, затова с две заповеди създадох ред за заемане на свободните места в съдийските кабинети: първо се заемат местата в съдийските кабинети, на които до момента не е било организирано работно място, или които места са освободени поради напускане. След изчерпването им се заемат местата на съдиите, които са командировани в по-горни съдилища. При липса на съгласие от страна на работещите съдии в кабинетите, се извършва чрез най-демократичния според мен начин, а именно чрез жребий, в присъствието на съдия от кабинета.

- Като казвате жребий, само преди дни съдиите от Търговското отделение не приеха вашето решение чрез жребий да бъде посочен съдията, който ще се премести при тях? Влязохте в полезрението на медиите заради упрек, че искате еднолично да извършвате преместванията на съдии от едно отделение в друго. Тъй като темата е много специфична и малко неясна за широката аудитория, кажете откъде дойдоха тези съмнения за еднолична власт?

- И в становището си, което разпространих през БТА до всички медии, ясно и категорично заявих, че не отговарят на истината откровените инсинуации, че искам да отменя съдийското самоуправление и да управлявам еднолично. За разлика от колегите, които предпочетоха неофициално и анонимно да направят тези внушения, използвайки определени журналисти, аз излязох публично пред всички медии и с името си заявих своята позиция. Точно за да чуя тяхното мнение, свиках и вчерашното (в сряда) общо събрание. Между другото, за един месец това е второто общо събрание по моя инициатива. Толкова много общи събрания на съдиите никога досега в СГС не е имало. Абсурдно е да се твърди, че искам еднолично да управлявам и да изземвам компетентност от общото събрание при такъв голям брой свикани от мен общи събрания и поставени дискусионни въпроси за обсъждане.

Обещах още в концепцията си като кандидат за този пост и по-късно при всички изслушвания, че ще се допитвам до съдиите за всички важни въпроси, и го правя. Наистина, темата с преместването на съдии от едно отделение в друго не е много ясна за широката общественост, но вчерашното (в сряда) Общо събрание показа, че и голяма част от съдиите в СГС имат нужда от дебат по темата. Признавам, че съм разочарован от това, че въпросът не бе допуснат до разглеждане, но това стана предимно с гласовете на колегите, които се въздържаха. Броят на съдиите, които искаха да бъде проведен дебат, беше почти два пъти по-голям от броя на тези, които не искаха.

- В публичното пространство бяха изказани съмнения, че по важни дела и мерки за неотклонение се избират “удобни съдии”. Какво ще отговорите на тези твърдения?

- Ще отговоря единствено и само с факти. Сървърът на системата за случайно разпределение на дела е във ВСС, тоест аз като председател нямам никаква възможност да влияя. Делата се разпределят на случаен принцип измежду всички съдии. По-скоро тези обвинения бяха заради мерките за неотклонение, които придобиха огромен обществен отзвук. Искам ясно да кажа, че графикът на дежурните съдии се одобрява от зам.-председателя и ръководител на Наказателното отделение за цели 3 месеца напред. Нали никой не мисли, че три месеца по-рано можем да знаем в кой ден какви мерки ще бъдат внесени?

- Продължават ли делата във въззивното гражданско отделение да се насрочват през година. Заради делата на “Топлофикация” ли е забавянето? Всъщност все още ли те заемат една голяма част от работата на въззивните граждански състави? Когато встъпихте, обещахте тези дела, както и за други комунални задължения да бъдат гледани с приоритет. Така ли е вече?

- И тук може да се отчете положителна промяна. В по-голямата част от възивните състави на Гражданското отделение (ГО) делата вече се насрочват в два пъти по-кратък срок, а именно в 6-месечен, като все още има натоварени състави, които ги насрочват в до 10-месечен срок. Тенденцията обаче е той да се скъсява. За да се справим с проблема, открихме още два нови въззивни състава. Действително, делата на “Топлофикация”, както и делата на други масови доставчици на битови услуги все още представляват съществена част от всички разглеждани в отделението.

Забавянето при насрочването им е поради общия огромен брой дела, а не заради конкретната група. По-бързото насрочване на делата на “Топлофикация” обаче доведе до това и всички останали дела за комунални услуги, застраховки, трудови спорове, вещни и облигационни дела да получават по-близки дати за разглеждане.

- През лятото Висшият адвокатски съвет съобщи за още един проблем. Този път свързан с брачните дела, а именно, че и те се насрочват за след година, отсрочват се за след 6 месеца, делата продължават по цял ден, деца чакат да бъдат изслушани пред залите с часове. Защо се получава тази ситуация и как смятате да я решите?

- Това е още един проблем, при който с общи усилия постигнахме немалък напредък. Брачните съдии в Софийски градски съд са само девет и работят в условията на свръхнатовареност, която произтича основно от числеността на населението в София. Точно заради тази свръхнатовареност миналия месец взехме решение да се създаде още един нов брачен въззивен състав, което да допринесе за ускоряване на второинстанционните съдебни процеси. Увеличаването с още един въззивен брачен състав ще разтовари поне малко работата на отделението и ще намали времето за насрочване на тези толкова тежки, особено от емоционален план дела. Но истината е, че въззивните брачни дела са много продължителни в зала, тъй като съдът трябва да защити в максимална степен интереса на децата.

- На общото събрание на съдиите от СГС, което се проведе в сряда, се чуха гласове на ваши колеги, че никой не иска да отиде в Гражданското отделение. Само заради натовареността ли е?

- Действително, последните три години има желаещи съдии да се преместят от Гражданско отделение - първоинстанционни състави, в Търговско отделение. Една от причините е, че в Гражданско отделение делата приключват на последна инстанция доста по-бавно, което пречи на колегите, които искат кариерно израстване. Освен това на първа инстанция СГС гледа дела с висока правна сложност и с висок обществен интерес. Това са делата за обезщетения за нарушаване на правото на ЕС от държавни органи и делата за обезщетение от лекарски грешки, някои от най-тежките и знакови дела по искане на Комисията за отнемане на противозаконно придобито имущество, делата по колективни искове срещу Столична община, кредитни институции, мобилни оператори, доставчици на битова и топлинна енергия, както и всякакви спорове за недвижими имоти, намиращи се на територията на София. Именно увеличението на тези дела мотивира общото събрание да одобри предложението на зам.-председателя и ръководител на отделението за увеличаване броя на съставите и в това отделение.

- Има ли неравномерна натовареност в СГС? Примерно някои съдии, които имат прекалено много дела, а други - твърде малко?

- Не може да се говори обобщено за неравномерна натовареност, защото делата са различни. Не е редно да бъдат сравнявани наказателни дела с търговски и граждански. За преодоляване на по-високата като брой дела натовареност са именно мерките за откриване на нови съдебни състави.

- Продължава ли да се чака за зала в СГС и кога съдът ще се събере на едно място?

- Това е въпрос, който много силно ме интересува и мен, но за съжаление, е единствено и само в правомощията на изпълнителната власт. Все пак се надявам, тъй като някои органи на съдебната власт се очаква в началото на другата година да се преместят в сгради извън Съдебната палата, това да ни даде глътка въздух откъм повече зали и кабинети.

- Тъй като темата за бонусите, включително и в съдебната власт, най-вече заради ВСС, стана много актуална в последните седмици, ви питам какви бонуси се получават в СГС? Знам, че по закон е от една до три заплати. Така ли е?

- С решение на ВСС всички магистрати и съдебни служители получиха само по една допълнителна заплата. Никой в СГС, включително и аз като председател, не е взел нищо повече от това. Имаме обаче колеги съдии, които с моя заповед получиха половината от тази допълнителна заплата, защото имат много дела, които не са приключили.

- Ако трябва да обобщите, кой е най-големият проблем на СГС?

- Високата натовареност и липсата на зали и пространство.