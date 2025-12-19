Само 22,5% от българите ползват AI, в Дания - почти 50% (Графика)

Едва 22,5%, или малко повече от 1/5 от хората между 16- и 74-годишна възраст у нас, са използвали инструменти на изкуствения интелект (ИИ). Това сочат най-новите данни на Евростат за 2025 г. Така се нареждаме в последната тройка в страните от Европейския съюз (ЕС) по този показател. След нас е Италия, където 19,9% от хората са ползвали услугите на ИИ. Последни обаче са румънците - 17,8%.

През 2025 г. 32,7 % от хората между 16 - 74 години в ЕС са използвали инструментите на ИИ. Повечето са ги търсили за лични цели (25,1%), 15,1% - по работа и 9,4 % за образователни цели.

Дания се откроява като абсолютен лидер от страните в ЕС, чието население ползва инструментите на ИИ - 48,4 %. А челната тройка се допълва от Естония (46,6%) и Малта (46,5%).