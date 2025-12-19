ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 19 декември

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21939689 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 19 декември: Внимание! Най-много инфаркти стават на Коледа

1772

Само в "24 часа" на 19 декември четете:

- Тревожна тенденция на Бъдни вечер и Нова година - случват се най-много сърдечни инциденти. Синдромът на празничното сърце се наблюдава, когато приемът на алкохол рязко се увеличава. Стрес, преяждане и студ засилват проблемите.

- Безпрецедентна операция на тумор: хирурзи стигнаха до гръбнака през очната кухина.

Всеки петък - специални страници "Здраве"

- Абсурд е да се твърди, че съм искал еднолично да управлявам съда в София! Интервю с председателя на Софийския градски съд Руси Алексиев

- Трафиканти на дрога бягат от Капитан Андреево заради затегнат контрол, крият я в газови уредби. Синтетиката измести хероина, той заобикаля България

- Великанът, който покори света в спорта и изкуството по случайност - специални страници за легендарния Боян Радев

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата