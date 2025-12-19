ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване

Депутати се опитват да разтърват Радостин Василев и Гюнай Далоолу.

След серията протести оттеглянето на проекта за бюджет и оставката на правителството парламентът трябваше да приеме удължаване действието на Бюджет 2025 за следващата година.

