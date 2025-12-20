Само в "24 часа" на 20 декември: За GenZ Дядо Коледа е скучен, Чичо Гринч - кисел, но спасява купона - съботен очерк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 20 декември в "24 часа" четете:

Внимание! Черен лед по пътищата в най-натовареното време по празниците

За GenZ Дядо Коледа е скучен, Чичо Гринч - кисел, но спасява купона

Мито Орозов – първият производител на кабриолети и файтони у нас, отказва сътрудничество с Форд

Коледните подправки укротяват кръвната захар и газовете от преяждане

Как да се спасим от "прегряване" по празниците

"Мачкай, Кобра": как духът на парламентаризма напусна дома на депутатите

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.