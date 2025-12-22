ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21955796 www.24chasa.bg

Коопериране и държавна подкрепа могат да спасят земеделието ни

2072
Значителна част от ябълките на българския пазар идват от Полша Снимка: Pixabay

Защо ябълките на пазара са предимно полски, а няма български? Много просто - Полша е пълна със зимовища за ябълки и затова страната, която е доста на север от България, разполага с този плод през цялата година, а ние вече почти не отглеждаме. Не че всеки овощар в Полша има склад за ябълките си, но всички са се сдружили и са направили общи, в които складират продукцията.

Кооперирането плюс държавната подкрепа са единствените възможни начини земеделските производители да успеят да пробият на който и да е пазар. Сами са слаби. Същото е и в млечния сектор, и в останалите.

И не са търговските вериги виновните за това, че на пазара няма български храни. Техният интерес е рафтовете им да са пълни, откъдето и да идват стоките. А там, откъдето идват, с години държавата подкрепя и насърчава производителите. Защото зависимостта от вноса подкопава продоволствената сигурност, а оттам - и националната, както предупреждава Жельо Бойчев от КЗК.

Материал по темата четете тук

Значителна част от ябълките на българския пазар идват от Полша Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта