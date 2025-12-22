Калоян Паргов: Радев по-скоро няма да се включи сега, но това означава нова спирала от избори

Сценарият “Зафиров подава оставка” означава да отидем на конгрес и да изберем нов председател - това е голяма турбуленция в предизборна кампания. Означава БСП отново да се вгледа в пъпа си и както обикновено да пропусне това, което се случва около нея, казва зам.-председателят на БСП в оставка

Още акценти от интервюто:

Влизането във властта спаси БСП от бърза смърт

Разбирам призивите за 100% машинен вот, но София и Пловдив не са България. Мнозинството избиратели се притесняват да боравят с машините, предпочитат хартия

Най-добри са отношенията между нас и президента, но БСП, за съжаление, не може да му даде достатъчно за правителство - да видим кой ще е другият крак

Партньорството приключи с подаването на оставка, вече е предизборно време - всяка коза за своя крак

Разговарях с млади от поколението Z - за два часа нито един не ми зададе въпрос за Зафиров, Борисов, Пеевски, Радев. Говорихме за нови технологии, открития, екология, Космос

- Г-н Паргов, президентът обяви, че ще връчи първия мандат след Нова година. Кога ще са изборите по вашите изчисления?

- Пред президента БСП заяви, че искаме избори колкото се може по-бързо, без значение дали има преспи и виелици. Все пак БСП е наследник на партизанска партия и не се страхуваме от такива препятствия. Но очевидно надделява мнението, че трябва да бъде малко по-топло и по-спокойно, което дава хоризонт края на март - началото на април, според това как се падат великденските празници.

- ГЕРБ и ПП-ДБ обявиха, че веднага връщат мандатите. Ако третият дойде в БСП, какво ще направите? Ще търсите ли разговори за правителство, дори само за да дадете време на парламента да промени Изборния кодекс?

- Заявихме, че ще го върнем незабавно. Все пак сме с 19 депутати и би било смешно да си играем с мандата. Ако обаче залогът е да се свърши нещо полезно в парламента, си заслужава забавянето. Големият проблем на промените в Изборния кодекс е, че се правят винаги в 12 без 5, никога не се обсъждат спокойно и задълбочено, затова и винаги има малко доволни и много недоволни. А това е вредно за доверието в политическата изборна система. Но трябва много внимателно да се подходи, не популистки, не с уличен натиск.

Едно е ясно, трябва да се прекъсне недоверието в преброителния процес. Машините трябва да имат функцията на преброители, виждали сме го в различни изборни системи - те сканират вота и сумират резултата.

- Президентът Румен Радев поиска 100% машинен вот и електронно отчитане на резултата. Ще се намери ли мнозинство в това НС за връщане на машинното гласуване в чистия му вид, или трябва да се купуват нови машини за преброяване?

- Разбирам призивите за 100% машинен вот, но трябва да отчитаме, че София и Пловдив не са България. Мнозинството от избирателите предпочитат хартията, притесняват се да боравят с машините. Трябва да отчитаме спецификата на всеки избирател и да му дадем опция. Но и в двата случая имаме проблем с преброителния процес Имаме камери и какво от това - гледахме най-различни онлайн шоута на последните избори как се брои, как се отчита.

- Какво ще иска тогава БСП да се промени в Изборния кодекс?

- Ние държим на машините, но държим и на хартиения вот. Държим машините да отчитат резултатите от гласуването. Тоест да не са само принтери за бюлетините. Но трябва да има и хартиен вот, защото има разлика между различните региони, между нагласите и народопсихологията там.

- Оставам с впечатлението, че по тази тема няма да действате съгласувано с партньорите си в коалицията, така ли?

- Не. В момента сме в предизборна ситуация. Всяка коза за своя крак. Партньорството и съветът за съвместно управление приключиха с подаването на оставка. Виждате, че имаме разминаване по бюджета. БСП държи на редовния, защото той създава буфери, особено в първите три месеца, когато ще има нужда от силна държава.

- Днес, когато виждате, че доверието в БСП падна още и сте на ръба за парламент - грешка ли беше влизането в тази коалиция?

- Това беше решение по необходимост. Всички бяха наясно как ще се отрази на БСП предвид тежкото наследство от Нинова. Смяната на традиционната за последните години опозиционно-популистка посока на поведение с разумна, рационална и държавническа е вид спасение от бързата смърт, която можеше да настъпи за БСП.

- Тоест влизането във властта спаси партията от смърт?

- Да, влизането я спаси от бърза смърт. Много от нашите членове не знаят подробностите - БСП беше с огромни, колосални дългове към НАП, към банки със запорирани и заложени имоти, към кредитори и от частен характер, към областната управа на София-град. БСП беше изпаднала в технически фалит. Включително с претенции от държавата да освободи “Позитано” 20, трябваше да се затвори вестник “Дума”. Аз разбрах всичко това много късно, мислех си, че има друг вариант, но очевидно влизането във властта имаше за цел да махне воденичните камъни от БСП, което я прави днес по-свободна в своя избор.

- Но тази смърт все пак идва - социолози мерят, че сте на ръба на 4-процентната бариера.

- БСП беше оставена от Нинова със 150 хил. гласа. През 2017 г. партията имаше подкрепа от 955 хил. гласа. А сега имаме 800 хил. по-малко. Това е част от наследството, което получихме. Изборите миналата година, които проведе временното ръководство, добавиха малко над 30 хил. гласа, но те възпроизведоха същия резултат като брой депутати - 19, защото такава е избирателната система. Сега всичко зависи от това как ще си изиграем картите преди старта и по време на предизборната кампания - във вътрешнопартиен и в национален план.

- Ако БСП не влезе в парламента, какво ще се случи?

- Върху такава хипотеза не разсъждавам на този етап. Некрологът на БСП вече 35 г. се размахва, включително с опитите партията да бъде административно и законово закрита, въпреки че тя умно се преструктурира веднага след промените. Да, БСП има системни проблеми - от програмен, идеен, организационно-политически характер. И би било добре оттук нататък да бъдем по-ясни и категорични в позициите си. Радикализацията в обществото изисква да поемаш по-ясни позиции, а не витиевати, които БСП владее до съвършенство като най-старата партия.

- Виждаме, че оставката на Изпълнителното бюро не успокои страстите в партията, даже напротив - като че ли се засилват исканията за оставка на Зафиров. Какво следва?

- Атанас Зафиров подаде оставка пред Изпълнителното бюро и тя не беше приета след гласуване. Оставката на бюрото беше вторият ход.

- Дадохте му време да се среща с партията и да мисли до 10 януари, когато ще се събере пленумът. Защо избрахте тази знакова дата, какво искате да кажете на Зафиров, напомняйки за погрома над Народното събрание през 1997 г., след който БСП слезе от властта?

- Беше избрана първата възможност за заседание след празниците. Никой не обърна внимание, че датата е 10 януари и няма никакви препратки към историята в избора на ден.

- И какво очаквате да се случи на този пленум? Вие лично очаквате ли оставка от Зафиров и какво бихте направили на негово място?

- Това ще бъде негово решение, след като направи своите разговори в партията и с всичките бунтовни райони. Но това не е цялата партия. Голяма част от декларациите идват от младежки обединения. Да, младите хора са важни, аз съм един от малкото в тази партия, който съм инвестирал много в тях в последните 10 г. и се гордея с това. Но на всички казвам, че трябва да имат разум, защото БСП вече не е с 1 милион електорат. Скараме ли се подобаващо и по познатия начин, това ще се отрази фатално на партията. В момента трябва много разум, такт, търпение и далновидност.

- Такива ли са настроенията пак - за братоубийствени войни?

- Когато има напрежение, винаги има опасност да избухне война, а в БСП реакциите са познати. Този филм го гледам от 15 години с четвърти председател. Само че вече си давам сметка, че задачата ни сега е да удържим БСП.

А на въпроса какво бих направил на мястото на Зафиров днес - ще разговарям с всички тези организации. И с младежките структури, но и със старите кадри, защото те не се борят вече да се доказват и реализират, а имат историческа памет и единственото, за което милеят и болеят, е тази партия. Те са най-искрени в разговора и най-безкористни. На фона, простете ми, на всички, които все още са в стартова кадрова позиция.

Този разговор трябва да бъде проведен, колкото и да е тежко. Това е лидерският подход и виждам, че Зафиров е тръгнал с ясното съзнание да разговаря. Това е най-тежкият момент за един председател. И всеки, който става такъв, трябва да е наясно, че рано или късно стига до този момент. Дали след загуба на избори, дали след падане на правителство. Трябва да е готов да излезе от тази ситуация с гордо вдигната глава, да постъпи умно и да не завлече партията в канала, както направи предшественикът на Зафиров.

- Какво следва при двата сценария - “Зафиров остава” и “Зафиров подава оставка”?

- Сценарият “Зафиров подава оставка” означава да отидем на конгрес и да изберем нов председател - това е голяма турбуленция в условията на предизборна кампания. Означава БСП отново да се вгледа в пъпа си, защото познаваме партията - когато се занимава с вътрешни въпроси, обикновено пропуска това, което се случва около нея. Помните 2020 г., когато 10 месеца се въртяхме с въпроса кой да е председател. Тогава площадите се пълнеха, нещо се случваше навън, електоралните пластове се разместиха, а ние избирахме председател... И изведнъж се оказахме с по-малко електорат, въпреки че избрахме Нинова. Тя много разчиташе прекият избор да даде тласък на подкрепата за БСП, но хората показаха, че това не ги интересува - дали си избран от конгрес, или от пряк избор.

Стабилността означава да не се правят резки движения в партията, докато не минат изборите. После, според резултата, със сигурност този въпрос ще бъде повдигнат отново. Но с друг сценарий рискуваме да изгубим почва под краката си.

- Ако има сега конгрес, ще се кандидатирате ли за председател?

- Не съм мислил.

- От години слушам как е време БСП да даде път на младите. Не доживяхме ли този момент на фона на това, което се случва по площадите и бунта на поколението Z?

- Това е много важна тема за мен, защото винаги съм инвестирал в младите. Но и преди, и сега младите са не повече от 10% от членския състав на БСП, за съжаление.

- А колко са членовете на БСП и защо това е една от най-строго пазените тайни?

- Последно към 2020 г. на прекия избор бяха 82 хиляди.

- Бяха обявени толкова, но никой не доказа в крайна сметка точна бройка. Оттогава минаха 5 г., с Нинова са напуснали някакви хора, други са отишли при други партии, преживяхме COVID вълната, която няма как да не се отрази на формация със застаряващ електорат...

- Надявам се през януари да имаме данни, тъй като основните партийни организации към 31 декември си правят статистически отчети за членската маса. Миналата година пропуснаха заради тежкото наследство от предишното ръководство, което нехаеше за това, че организациите не си дават отчетите.

Но влезте в една партийна зала и вижте колко са прошарените коси и колко са младите. Ще ви кажа за поколението Z, тъй като се срещам с различни възрастови групи, включително и с тях. Знаете ли какво ми направи впечатление? В рамките на два часа нито един, знаейки кой съм, не ми зададе въпрос за Зафиров, Борисов, Пеевски, Радев. Никой! Два часа си говорихме за нови технологии, открития, екология, Космос, за най-различни неща, които ги интересуват. Това са хора, жадни за знания, за развитие, които търсят себе си. И се надявам да потърсят и своето политическо представителство и да бъде променена традицията младите да не гласуват.

Един от проблемите на това правителство беше усещането, което то остави в хората. Можеш да стабилизираш държавата, да започнеш ремонти, да решаваш проблема с ВиК сектора, да си предложил много голям социален пакет, който е насочен и към младите, и към пенсионерите, но усещането у хората очевидно е, че това не е достатъчно. Ние това в БСП вече сме го преживявали с правителството на Станишев. То приключи с 25 милиарда чуждестранни инвестиции, със 100% увеличени пенсии, с много придобивки в социалната сфера, с 6% ръст на икономиката, с влизане в ЕС, но хората бяха оставени с кофти усещане от тази тройна коалиция. Избраха Батман Борисов, който доминира досега.

- Сега Батман Радев ли чакат?

- Да. Те все чакат някой Батман. Батман царя, Батман Борисов. Сега чакат Батман Радев да излети от президентството.

- Ще го направи ли според вас?

- Това, което виждам, е по-скоро не. Не за тези избори. Но ако Радев не се включи сега в парламентарната надпревара, ни чака поредната спирала от избори. В момента ситуацията е такава. Големи са очакванията към него, въпросът е дали ще може да ги оправдае - екип, хора, програма, умения, знания. Второ, еврозоната - това, че си искал референдум, не означава, че не трябва да поемеш отговорност. И трето, с кого ще управлява, тъй като едва ли ще има 121 депутати.

- Политическата мълва носи, че вече се водят разговори с ПП-ДБ за следизборна коалиция. И на консултациите се демонстрира някакво затопляне, да видим дали ще посочи техният човек Андрей Гюров за служебен премиер...

- Видимо е от консултациите, че най-добри са отношенията с БСП, най-приятелски. За съжаление, БСП не може да му даде това, което ще е достатъчно за стабилно правителство. Може да участва като спойка, но кой ще е другият крак, който ще направи конструкцията стабилна?

- Ако Радев не се включи сега през март-април, прогнозата ви е за ялов парламент и нови избори?

- Да. Може да го докараме до две в едно - президентски и парламентарни, ако няма още едни предсрочни избори през лятото.

- Като партията, която ще бъде най-много засегната от включването на Радев, не го ли попитахте на консултациите какво смята да прави?

- Не, този въпрос не беше темата по време на консултациите. Вижте, много от нас поддържат добри отношения с президентството, така че не е нужно на подобна среща да обсъждаме това.

- Ако все пак реши да играе на тези избори и няма време да направи своя партия, най-вероятно ще се яви с регистрацията на две-три малки - както направиха царят и ПП-ДБ. Може ли БСП да е част от коалиция, която да застане зад Радев?

- Всичко е възможно. И ще оставя отговора с многоточие.

