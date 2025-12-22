ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21957348 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 22 декември: Вече не можем да произведем това, което яде българинът

2632

Само в "24 часа" на 22 декември:

  • България вече не произвежда основните си храни - въпросът е на национална сигурност, затова трябва държавата да влезе със стимули, казва членът на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев. Какво установява секторният анализ и как цените да не скачат по веригата на доставките - четете в интервюто му
  • Виж точно колко време няма да работят онлайн банкирането, плащането с карта и тегленето на пари по Нова година - най-добре се заредете с кеш, гориво и винетка 48 часа по-рано
  • Радев по-скоро няма да се включи сега, това обаче означава, че ни чака нова спирала от избори, прогнозира зам.-председателят в оставка на БСП Калоян Паргов
  • Аспирантурата се зачита за трудов и осигурителен стаж. Как да направите справка в НОИ за размера на пенсията си - само в специалния консулт на "24 часа"
  • Рим въвежда такса от 2 евро на турист, който иска да види фонтана "Ди Треви"
  • Анна Кошко не чака дете от Деян Донков - актрисата опровергава жълти медии

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване