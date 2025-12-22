Само в "24 часа" на 22 декември: Вече не можем да произведем това, което яде българинът

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България вече не произвежда основните си храни - въпросът е на национална сигурност, затова трябва държавата да влезе със стимули, казва членът на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев. Какво установява секторният анализ и как цените да не скачат по веригата на доставките - четете в интервюто му

Виж точно колко време няма да работят онлайн банкирането, плащането с карта и тегленето на пари по Нова година - най-добре се заредете с кеш, гориво и винетка 48 часа по-рано

Радев по-скоро няма да се включи сега, това обаче означава, че ни чака нова спирала от избори, прогнозира зам.-председателят в оставка на БСП Калоян Паргов

Аспирантурата се зачита за трудов и осигурителен стаж. Как да направите справка в НОИ за размера на пенсията си - само в специалния консулт на "24 часа"

Рим въвежда такса от 2 евро на турист, който иска да види фонтана "Ди Треви"

Анна Кошко не чака дете от Деян Донков - актрисата опровергава жълти медии

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.