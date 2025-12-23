Идват светли празници, мислете как сядате зад волана

От другия месец “леко пийналите” с между 0,5 и 0,8 промила алкохол в кръвта ще губят 10 вместо досегашните 8 контролни точки от талона. А на отказвалите тест за алкохол или наркотици, дори да не са участвали в катастрофа, ще им се отнемат 15 точки.



Не е кой знае какво утежняване на санкцията, при положение че всеки шофьор има 39 точки, а новите - по 26. И като имаме предвид съмненията около това доколко вярно се установява шофиране под въздействие на дрога.

Добре поне, че фишовете ще описват по-подробно обстоятелствата около нарушението.

Така или иначе, дори да оставим настрана наказанието, има много начини да докарате големи неприятности и на себе си, и на други хора, ако сядате зад волана пиян или дрогиран. Не го правете! Идват светли празници, мислете, когато сядате зад волана, не си ги помрачавайте.

Материал по темата четете тук.