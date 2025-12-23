Само в "24 часа" на 23 декември - 2026: минаваме на китайски коли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 23 декември:

Бизнесът търси 163 хил. висшисти ­ - какво да учите за успех и добра заплата вижте в 40 страници специално приложение "Професия за теб според рейтинг 2025"

2026: минаваме на китайски коли. Европейските компании вече с охота ги продават

Пролет след Нова година - макар и за кратко, от 1 до 4 януари. Коледа май побелява, нощта на 31 декември ­ мразовита, но после идва топъл вятър

Оставям готов закон за обществен транспорт – в центъра му е пътникът - интервю с министъра на транспорта Гроздан Караджов

В Техническия университет в­ София с компютърно зрение откриват тумори

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.