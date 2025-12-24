ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Персонален НОИ от "24 часа": За да се пенсионирате...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21970032 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 24 декември: Всеки ден през декември българите са харчили по магазини и заведения по 406 млн. лв.

1804

Само в "24 часа" на 24 декември четете: 

По данни на НАП похарченото през ноември и декември у нас е с 10% над сумите за миналата година при само 5,1% инфлация за същия период

Полицай номер 1 за 2025-а - 43 км крос в гората и 623 спрени незаконни мигранти - интервю с 49-годишния младши инспектор Красимир Кирилов

Има дядо коледа и това е св. Николай - интервю с д-р Камен Данов, завеждащ отделението по гастроентерология в "Пирогов"

Полезно ли е умереното пиене - 10 000 души изпробват върху себе си

плюс още четива в специалното приложение "168 истории"

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта