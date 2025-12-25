Коледа е празник на любовта, на семейството и не на последно място - на подаръците. И докато някои препускат до последния момент по магазините, за да осигурят всички подаръци, други се отнасят към подаряването като към една от най-хубавите традиции на годината.

Но какво се крие зад този ритуал? Защо подаряваме и как се е променил този обичай в течение на времето? АРД хвърля поглед към антропологичните причини за подаряването, особено по Коледа.

Подаряването е прастар ритуал

Подаряването е сред най-старите социални практики на човечеството. Културният антрополог Тимо Хаймердингер обяснява пред германската обществена медия, че подаряването не представлява само едностранна любезност, а е комплексен социален обмен. "Говорим за размяна на подаръци - т.е. всеки подарък изисква нещо насреща."

Респективно чрез подаръците се установяват взаимни задължения, които укрепват връзката между участниците. При това не става дума само за материалната ценност, а и за социална връзка, възникваща чрез подаряването.

Купувай, купувай, купувай!

През последните десетилетия подаряването, особено в състоятелните общества, се е променило много. Хаймердингер отправя критика към това, че ритуалът е все повече повлиян от капиталистическата консуматорска логика. Натискът да подариш нещо материално често води дотам, че хората в последния момент купуват набързо съвсем стандартни продукти. "Трябва да се купува, защото никой не би искал да остане с празни ръце", обобщава Хаймердингер пред АРД.

Но има и контратенденция - много хора търсят начини да се освободят от принудата на консумацията. Вместо да купуват скъпи подаръци, те се стараят да измислят нещо индивидуално.

Собственоръчно направените подаръци, свидетелстващи за лично отношение, или съвместно прекараното време са алтернативите, които са извън консуматорската логика. Този вид подаряване подчертава емоционалната и личната ценност на подаръка и извежда на преден план отношенията между хората, отбелязва германската обществена медия, пише "Дойче веле".

Децата и подаряването

Подаряването играе особена роля, когато става дума за децата. По думите на Хаймердингер правенето на подаръци на децата се е утвърдило едва през 19-и век, когато на детството започва да се гледа като на самостоятелна жизнена фаза.

По това време представата за сигурност и хармония се утвърждава като една от основните ценности на семейството. Подаръците стават израз на обичта и признанието, предназначени да насърчат развитието на децата. Днес за много деца Коледа е най-важното събитие на годината, в което получават не само материални подаръци, но и внимание и любов от семейството.

Как изглежда сполучливият подарък?

Според Хаймердингер често важна е не материалната стойност, а проявата на сърдечност. Сполучливият подарък отразява връзката между хората и показва, че подаряващият е мислил какво да поднесе.

Експертът разказва пред АРД, че в неговото семейство се е утвърдила специална традиция: всяка година съпругата му прави календар със снимки от съвместните моменти през изминалата година. Този подарък има висока емоционална стойност и напомня на семейството за прекрасните споделени мигове.

Подаряването като израз на свързаност

Подаряването по Коледа е много повече от консуматорски ритуал - то е израз на свързаност, близост и взаимно социално влияние. Докато в нашето модерно общество материалният аспект често излиза на преден план, науката разкрива, че ценността на един подарък често се крие в неговата емоционална значимост.

Дали ще е собственоръчно направен, избран индивидуално или под формата на съвместно прекарано време - подаръкът, който е от сърце, се запомня и укрепва междучовешките отношения.

А дали животните си правят подаръци?

И в животинския свят има отношения, напомнящи подаряването - но обичайно зад тях не се крие съзнателна символика, обяснява Хаймердингер пред АРД. Много животни предоставят на събратята си храна - например когато ги ухажват или за създаването на социална връзка. Пингвините поднасят на партньорите си камъчета, шимпанзетата при определени обстоятелства си поделят храната. Науката отдавна изследва тези жестове.

Ясно е едно: те показват колко дълбоко са вкоренени действията на размяна в природата. Когато животните поднасят нещо, това укрепва връзките, насърчава сътрудничеството и изпълнява същата роля като човешките подаръци - да се поддържат живи връзките.