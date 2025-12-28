ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предвестник: Дневният ред на януари 2026 г.

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

1 януари, България: Страната приема еврото и става 21-ият член на еврозоната на фона на политическа нестабилност.

20 януари, САЩ: Доналд Тръмп отбелязва 1 година от втория си президентски мандат, белязан широко от използване на укази и заобикаляне на Конгреса.

21 януари, Япония: Двете панди от зоопарк в Токио се връщат в Китай, оставяйки страната без панди за първи път от 50 г. - символичен жест на фона на напрежение между Токио и Пекин.

23 януари, Швейцария: САЩ официално напускат Световната здравна организация, поставяйки под риск програми за борба с туберкулоза, ХИВ/СПИН и глобални здравни кризи.

Доналд Тръмп

