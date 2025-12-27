Само в "24 часа" на 27 декември - 2026: всичко е налично – ти избираш какво, как и кого - съботен очерк

Само в "24 часа" на 27 декември четете:
2026: всичко е налично – ти избираш какво, как и кого
Българка вече 20 г. измисля изящните бродерии в колекциите на Ели Сааб
Кошмарът - идеален свят - лично мнение на проф. Огнян Герджиков
Една и съща диета пази от рак и инфаркт, от инсулт и инфекции - интервю с проф. Сотир Марчев
120 българи гайдари доказаха пред ЮНЕСКО що е обредност от векове
На прага на 80 г. и вече блондинка Шер май ще става булка за 3-и път
След 30 г. първо бебе изплака в италианско село - Лара е новият талисман на Паляра дей Марси
Сашка Васева, която изпя "Левовете в марки", пази в тайна текста за "Левовете в евро", за да не откраднат хита
