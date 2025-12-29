Вижте най-четените интервюта в сайта ни за 2025 г.

|№
|Заглавие
|Автор
|Брой четения
|1
|Кирил Аврамов: Тодор Славков никога не е бил травмиран, знаеше, че майка му не се е самоубила и не го е изоставила
|Петя Минкова
|759768
|2
|Доц. Стоянка Черкезова: Мъжете между 42 и 57 г. са с високи нива на ранна смърт, здравните политики да се фокусират там
|Винсент Тановски
|661436
|3
|Дъщерята на Гарелов: На последния си рожден ден татко каза на всеки защо го харесва. Беше като сбогуване
|Паола Хюсеин
|600552
|4
|Христина Апостолова и Димитър Рачков: Милошев дойде на снимките на "Всичко за сина ми" точно за целувката ни и поиска да е истинска
|Паола Хюсеин
|534040
|5
|Прокурор Светлана Димитрова: Пазете документите за имотите си, партидите за ток и вода: на ваше име!
|Ана Михова
|521616
|6
|Децата на проф. Чирков: Татко можеше да отиде във всяка болница по света. Но избра България
|Алексения Димитрова
|462748
|7
|Веселин Вучков: 4833-ма в МВР с ТЕЛК, 2600 не взели изпит по физическо
|Симона Димитрова
|401456
|8
|Стефан Димитров: Не желая да чувам гласа на Васил Найденов в мои песни
|Паола Хюсеин
|323708
|9
|Доц. Емил Калудиев: Безсънието не е болест, а симптом най-често на тревожност, на депресия или на заболяване на мозъка
|24 часа
|296104
|10
|Николай Диковски: Лекарите ме пратиха вкъщи да чакам края си, но искам да оставя добро
|Маргарита Благоева
|289956
|11
|Новият турски посланик: Договорът с "Боташ" беше подписан с най-добри намерения
|24 часа
|287052
|12
|Проф. д-р Връбка Орбецова: Човек и на 100 г. може да изглежда на 50, ако се храни и мисли правилно. Болестите зависят 30% от гените
|Лили Първанова
|284128
|13
|Проф. Даниел Вълчев: Защо му е на Радев да напряга ситуацията? Защото шансът му е в предсрочни избори за НС преди края на мандата му
|Юри Велев
|277836
|14
|Акад. Иван Илчев: Ако пуснат Македония в ЕС по-лесно, за да борят руското влияние, тя ще е по-вредна за нас и от Сърбия
|Винсент Тановски
|268660
|15
|Деси Добрева: Докато бях в “Шоуто на Слави”, учех и 2 специалности, живеех насън
|Мария Райчева
|268612
|16
|Д-р Владимир Сотиров: Живеем лошо. Бедни и примитивни сме. Затова търсим гуру
|Сима Владимирова
|265236
|17
|Васил Найденов: Права е Лили Иванова: “При нас няма втори, всички са №1, само не се знае кой е пò номер едно”
|Мария Райчева
|237720
|18
|Доц. Михаил Груев: Не ние сме обещали на ЕС да въведем еврото, а обратното - той ни е обещал пълна интеграция
|Лиляна Клисурова
|233556
|19
|Александра и Даниел: Първата ни целувка беше на сцената и после нямаше връщане назад
|Мария Начевска
|219176
|20
|Весела Караиванова-Начева: 65 години за пенсия стигат, защото живеем по-малко от европейците
|Цветелина Стефанова
|215812
|21
|Милен Велчев: Ако не се намери смелост за контрол върху ръста на доходите, ще се наложи да се замразят, а не дай боже - и да се намалят пенсиите
|Румяна Денчева
|209092
|22
|Петя Дикова и Илиян Любомиров: Захари Карабашлиев беше нашата "фея на любовта"
|Лили Първанова
|208200
|23
|Любомир Дацов: До средата на юли България ще има дата и фиксиран курс, няма време за упражнения с референдуми
|Румяна Денчева
|205544
|24
|Проф. д-р Арман Постаджиян: Лошият холестерол може да е в добри граници, но пък нивата на липопротеин(а) да са изключително високи
|Мартина Зиновиева
|202896
|25
|Кирил Сарандев: Взех телефоните на децата - след дни недоволство сега благодарят
|Ярослава Прохазкова
|200960
|26
|Милка Василева: За да има медицински сестри в болниците, стартовата им заплата трябва да е равна на три минимални
|24 часа
|200880
|27
|Сенсеят на Кирил Петков: Изкарах Къро и Мето Илиенски от затвора
|24 часа
|198016
|28
|Тодор Тодоров: Деца от 4-и клас решават матурата по математика за 7-и, но се демотивират - няма къде да развиват таланта си
|Ярослава Прохазкова
|195396
|29
|Пътешественикът и фотограф Оливие Месел: С баща ми споделяхме обща цел - България да бъде по-добре позната
|Мила Иванова
|192968
|30
|Петър Ганев: Ако не отменим автоматичното индексиране на доходите, ще се вдигат осигуровките и данъците
|Румяна Дeнчeва
|185020
|31
|Владимир Николов на 48: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота
|Найден Тодоров
|183416
|32
|Дарин Ангелов: След 50 г. събрахме Явор Милушев и Цветана Манева на една сцена
|Виктория Костова
|183184
|33
|Княз Кирил: Ако се стигне до обединение на AI с мозък, искам да знам как е започнал животът
|Петя Минкова
|179468
|34
|Адриан Николов: След 4-и клас явно уроците стават толкова сложни, че затрудняват и родителите – не могат да помагат
|Юри Велев
|174364
|35
|Прокурор Марин Малчев: Книжка трябва да се отнема след положителен тест, но ако има и видими признаци, че шофьорът е дрогиран
|Ана Михова
|171156
|36
|Елисавета Белобрадова: България е втора в ЕС по изучаването руски, тези напъни не отговарят на бъдещото ни развитие
|Павлета Давидова
|168964
|37
|Алекс Кревър, пътешественик и журналист: На Балканите кипи някаква енергия, която е сложна, но и много красива
|Мила Иванова
|159104
|38
|Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища
|Ярослава Прохазкова
|157868
|39
|Иван Димитров: От 2026 г. всеки имот ще има свой пощенски код. До дни хората ще могат да тестват системата и да го видят
|Марияна Бойкова
|156716
|40
|Проф. Петър Стоянович: Два пъти през XX в. светът говори за “българското чудо”
|Сима Владимирова
|155276
|41
|Биляна Савова: Имаш множествена склероза! Осъзнах, че съм живяла безобразно – само стрес, без режим, добър сън и храна
|Ана Михова
|154580
|42
|Доц. Георги Лозанов: Номерът с референдума не мина, но може да станат и по-зловещи атаките срещу еврото
|Паола Хюсеин
|154312
|43
|Цанко Цветанов на 55: Най-големият ми успех е Теодора. После Ния. След това е футболът
|Найден Тодоров
|152748
|44
|Мариан Вълев: Не можах да откажа на “Под прикритие”, но вече спирам с актьорството. Ще режисирам
|Димчо Райков
|148504
|45
|Д-р Илия Тонев: Плащаме здравните осигуровки на пациенти, за да не губим приходите по клинични пътеки
|Тони Маскръчка
|143768
|46
|Кръстю Лафазанов: Ние сме нещастни създания, мислим, че можем да делим света на наш и ваш
|Анатолий Попов
|143752
|47
|Веселин Маринов: На концерта в Горна Оряховица имаше 600 жени с жълти рокли
|Мария Райчева
|143732
|48
|Христо Крушарски: Последно Тошко ми написа - Людмила Живкова проговори в мен. Имам мисия
|Едуард Папазян
|141464
|49
|Васил Терзиев: Борисов направи мечешка услуга на София с парите за шофьорите - трябва да извадим още 200 млн. през 2027-а, но никой не казва откъде
|Даринка Илиева
|139112
|50
|Проф. Габровски: В гръбначната хирургия на “Пирогов” към лекарския опит и апаратура добавихме последно поколение роботизирана система
|Любомира Николаева
|135496
|51
|Владимир Димитров, ГДБОП: Възстановихме 10 млн. долара, откраднати от фирма в топ 10
|Димитър Мартинов
|132972
|52
|Ваня Григорова: Загубих интерес към делото, с което оспорвам избора на Терзиев – половината мандат мина
|Лиляна Клисурова
|132352
|53
|Сестрата на загиналата Цвети: Дядото на Сияна извади тялото ѝ от смачканите ламарини. Загина като внучката му
|Цветелина Танкинска
|130016
|54
|Акад. Петър Иванов: Има депутати с психични проблеми
|Сима Владимирова
|129064
|55
|Симеон Дянков: Можем да спечелим от търговската война, имаме достъп до огромен пазар
|Румяна Денчева
|127452
|56
|Емил Стойчев: Управляват ни неуки хора с дипломи. Все едно аз да взема вашия вестник – ще го закрием за месец
|Калина Костова
|126344
|57
|Лъчезар Богданов: Хората задлъжняват с милиарди за ипотеки, мислят, че имот е инвестиция без риск. Не е съвсем така
|Румяна Денчева
|126248
|58
|Иван Кристоф: На парасейлинг ще се кача само с лична екипировка и допълнителни въжета
|Петя Минкова
|125012
|59
|Алексей Пампоров: Учат децата ни да пишат за някого, когото не са чели, после се чудим защо са слаби на матурите
|Мила Гешакова
|124424
|60
|Христо Пъдев: Държавата скърца и друса, но аз не харесвам мрънкачите! Мога ли да забавлявам хората хленчещ?
|Мила Гешакова
|121768
|61
|Проф. Димитър Радев: Депутатите паднаха в собствения си капан с промените в съдебния закон
|Ана Михова
|121384
|62
|Зорница Йончева: Не е сериозно 9-класници да дават частни уроци на 7-класници. Интегрален тест ще обърка схемите
|Ярослава Прохазкова
|120864
|63
|Любомир Денов: Слязох до самото дъно на дупката в Царичина, преди да запечатат входа
|Георги Милков
|114336
|64
|Юлиян Плачков: Голямата тема са изпитите след 7-и клас - от 40 г. са по български език и математика. Стресът е огромен и излишен
|Ярослава Прохазкова
|113228
|65
|Княз Кирил Преславски: Можем да забавим старостта и да й се насладим
|Петя Минкова
|113168
|66
|Елена Костадинова: Качите ли снимка в интернет, тя може да попадне при педофил
|24 часа
|111132
|67
|Д-р Николай Брънзалов: Договорихме 50 лв. за преглед при специалист - колкото един маникюр
|Боряна Цачева
|111080
|68
|Ицко Финци и Лиза Боева: Когато възпитаваме Матилда, внимаваме как се държим и грижим един за друг
|Виктория Костова
|106912
|69
|Двама млади директори: Родители, вярвайте ни! Не се бъркайте в училище
|Ярослава Прохазкова
|106740
|70
|Иван и Андрей: Стигнем ли 70% от стандарта на Запад, повечето емигранти се връщат. Сега са 65%
|Паола Хюсеин
|105448
|71
|Стефан Арсов: Връщаме на държавата 100 завзети апартамента в София
|Даринка Илиева
|104624
|72
|Доц. Бърдаров: Демографията на България е неразбрана - не се осъзнава световният феномен, че 40 е новото 20, а 70-годишните са доста млади
|Мартина Зиновиева
|103316
|73
|Дъщерята на Трифон Иванов в първо интервю: Обадиха ми се, че е починал, и всичко в мен угасна
|Симона Димитрова
|102520
|74
|Доц. д-р Велислава Петрова: В скъпотията най-евтино излиза да консумираш култура с приятели вкъщи
|Христо Николов
|102192
|75
|Доц. Мариана Тодорова: Прогнозите са, че със здравословно хранене 60% от диагнозите ще изчезнат
|Петя Минкова
|101944
|76
|Тодор Чобанов: Покръстват ни трудно, наричали са ни "непокорливо племе" с бесовски танци
|Петя Минкова
|101120
|77
|Душо Гавазов, кмет на Мъглиж: Собствениците на "стаите под наем" в Ягода искаха да ползват и минерална вода от селото
|Ваньо Стоилов
|99804
|78
|Олег Асенов: Камерите на толсистемата вече засичат средната скорост на колите. Скоро и фишове - само да минат промените в закона
|Христо Николов
|99588
|79
|Иван Неделчев: Здравословното отслабване е път, а не гонка – започнете с лек калориен дефицит, не с глад
|Петя Минкова
|99116
|80
|Д-р Николай Брънзалов: Парадокс: при 300 хил. хоспитализации повече през 2024 г. парите за медикаменти стигнаха
|Мартина Зиновиева
|98556
|81
|Кирил Карталов: Тръмп на погребението на Франциск е сигнал – не иска Църквата да продължи да се разширява на Изток
|Христо Николов
|97588
|82
|Доц. Сандю Бешев: Бях на 20 метра от тримата ни алпинисти, които загинаха на Безенги
|Анелия Никифорова
|96260
|83
|Димитър Манолов: Нека падне таванът на пенсиите, но да няма и максимален осигурителен доход
|Цветелина Стефанова
|95380
|84
|Симеон Дянков: Влизането в еврозоната показа, че "старите" големи партии владеят положението и не им трябват патерици
|Румяна Денчева
|93536
|85
|Теодора Димова: Най-страшно за децата е закъснението да ги обичаш. Но как, ако родителите им не знаят какво е обич?
|Калина Костова
|92508
|86
|Ярослава Бубнова: Против инвазията в Украйна съм, но Митрофанова е наш чест гост
|Симона Димитрова
|91664
|87
|Таня Христова: Без тунел под Шипка няма реална свързаност и ефективна логистика между Северна и Южна България
|Дима Максимова
|91116
|88
|Христо Мутафчиев със сина си Асен: И за двама ни началото в професията не бе лесно
|Цветелина Шенева
|90976
|89
|Павел Станчев: Цар Симеон никога не казва "да" или "не" веднага. Мълча две седмици, след което се съгласи да направя филм за него
|Паола Хюсеин
|89112
|90
|Даниела Лечева: До 14 г. момчетата са по-добри в тестовете за интелигентност, после нещата се обръщат
|Мила Гешакова
|89084
|91
|Криминалният психолог Неделчо Стойчев: Локалните деца не са получили любов, грижа и емпатия от родителите си
|Симона Димитрова
|88776
|92
|Арх. Богдана Панайотова: В “Лозенец”, “Витоша” и “Триадица” е основният натиск за ново строителство
|Даринка Илиева
|88448
|93
|Мариана Попова и Веселин Плачков: Приличаме си по чувството за справедливост
|Цветелина Шенева
|86872
|94
|Хрвойе Стоич: Не еврото, а надуването на заплатите в публичния сектор е истинската опасност
|Христо Николов
|85904
|95
|Наследникът на отец Иван от Нови хан: Не търсим подаяния - децата, които се родиха в приюта, днес работят и помагат с пари
|24 часа
|85532
|96
|Доц. д-р Зорница Тоткова: Хванат ли пиян шофьор два пъти, да влиза в програма за лечение
|Винсент Тановски
|85320
|97
|Ирена Милянкова: Обръснах главата си, свалих 10 кг - най-малкото, което можех да направя, за да се слея с героиня
|Цветелина Шенева
|85316
|98
|Момчил Андреев: Ако вземате кредит с идеята да купите и да гоните голяма печалба, помислете - може да ви направи богати, а може и да ви занули
|Самуил Огнянов
|83832
|99
|Проф. д-р Елина Трендафилова: Кръвният тест е бърз и достъпен, достатъчно е да се направи веднъж в живота
|Мартина Зиновиева
|82408
|100
|Мария Силвестър и Калин Евтимов: Зрителите не го виждат, но често плачем
|Мария Начевска
|82236