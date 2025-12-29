Вижте най-четените интервюта в сайта ни за 2025 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христина Апостолова и Димитър Рачков. Снимка НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Заглавие Автор Брой четения
1 Кирил Аврамов: Тодор Славков никога не е бил травмиран, знаеше, че майка му не се е самоубила и не го е изоставила Петя Минкова 759768
2 Доц. Стоянка Черкезова: Мъжете между 42 и 57 г. са с високи нива на ранна смърт, здравните политики да се фокусират там Винсент Тановски 661436
3 Дъщерята на Гарелов: На последния си рожден ден татко каза на всеки защо го харесва. Беше като сбогуване Паола Хюсеин 600552
4 Христина Апостолова и Димитър Рачков: Милошев дойде на снимките на "Всичко за сина ми" точно за целувката ни и поиска да е истинска Паола Хюсеин 534040
5 Прокурор Светлана Димитрова: Пазете документите за имотите си, партидите за ток и вода: на ваше име! Ана Михова 521616
6 Децата на проф. Чирков: Татко можеше да отиде във всяка болница по света. Но избра България Алексения Димитрова 462748
7 Веселин Вучков: 4833-ма в МВР с ТЕЛК, 2600 не взели изпит по физическо Симона Димитрова 401456
8 Стефан Димитров: Не желая да чувам гласа на Васил Найденов в мои песни Паола Хюсеин 323708
9 Доц. Емил Калудиев: Безсънието не е болест, а симптом най-често на тревожност, на депресия или на заболяване на мозъка 24 часа 296104
10 Николай Диковски: Лекарите ме пратиха вкъщи да чакам края си, но искам да оставя добро Маргарита Благоева 289956
11 Новият турски посланик: Договорът с "Боташ" беше подписан с най-добри намерения 24 часа 287052
12 Проф. д-р Връбка Орбецова: Човек и на 100 г. може да изглежда на 50, ако се храни и мисли правилно. Болестите зависят 30% от гените Лили Първанова 284128
13 Проф. Даниел Вълчев: Защо му е на Радев да напряга ситуацията? Защото шансът му е в предсрочни избори за НС преди края на мандата му Юри Велев 277836
14 Акад. Иван Илчев: Ако пуснат Македония в ЕС по-лесно, за да борят руското влияние, тя ще е по-вредна за нас и от Сърбия Винсент Тановски 268660
15 Деси Добрева: Докато бях в “Шоуто на Слави”, учех и 2 специалности, живеех насън Мария Райчева 268612
16 Д-р Владимир Сотиров: Живеем лошо. Бедни и примитивни сме. Затова търсим гуру Сима Владимирова 265236
17 Васил Найденов: Права е Лили Иванова: “При нас няма втори, всички са №1, само не се знае кой е пò номер едно” Мария Райчева 237720
18 Доц. Михаил Груев: Не ние сме обещали на ЕС да въведем еврото, а обратното - той ни е обещал пълна интеграция Лиляна Клисурова 233556
19 Александра и Даниел: Първата ни целувка беше на сцената и после нямаше връщане назад Мария Начевска 219176
20 Весела Караиванова-Начева: 65 години за пенсия стигат, защото живеем по-малко от европейците Цветелина Стефанова 215812
21 Милен Велчев: Ако не се намери смелост за контрол върху ръста на доходите, ще се наложи да се замразят, а не дай боже - и да се намалят пенсиите Румяна Денчева 209092
22 Петя Дикова и Илиян Любомиров: Захари Карабашлиев беше нашата "фея на любовта" Лили Първанова 208200
23 Любомир Дацов: До средата на юли България ще има дата и фиксиран курс, няма време за упражнения с референдуми Румяна Денчева 205544
24 Проф. д-р Арман Постаджиян: Лошият холестерол може да е в добри граници, но пък нивата на липопротеин(а) да са изключително високи Мартина Зиновиева 202896
25 Кирил Сарандев: Взех телефоните на децата - след дни недоволство сега благодарят Ярослава Прохазкова 200960
26 Милка Василева: За да има медицински сестри в болниците, стартовата им заплата трябва да е равна на три минимални 24 часа 200880
27 Сенсеят на Кирил Петков: Изкарах Къро и Мето Илиенски от затвора 24 часа 198016
28 Тодор Тодоров: Деца от 4-и клас решават матурата по математика за 7-и, но се демотивират - няма къде да развиват таланта си Ярослава Прохазкова 195396
29 Пътешественикът и фотограф Оливие Месел: С баща ми споделяхме обща цел - България да бъде по-добре позната Мила Иванова 192968
30 Петър Ганев: Ако не отменим автоматичното индексиране на доходите, ще се вдигат осигуровките и данъците Румяна Дeнчeва 185020
31 Владимир Николов на 48: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота Найден Тодоров 183416
32 Дарин Ангелов: След 50 г. събрахме Явор Милушев и Цветана Манева на една сцена Виктория Костова 183184
33 Княз Кирил: Ако се стигне до обединение на AI с мозък, искам да знам как е започнал животът Петя Минкова 179468
34 Адриан Николов: След 4-и клас явно уроците стават толкова сложни, че затрудняват и родителите – не могат да помагат Юри Велев 174364
35 Прокурор Марин Малчев: Книжка трябва да се отнема след положителен тест, но ако има и видими признаци, че шофьорът е дрогиран Ана Михова 171156
36 Елисавета Белобрадова: България е втора в ЕС по изучаването руски, тези напъни не отговарят на бъдещото ни развитие Павлета Давидова 168964
37 Алекс Кревър, пътешественик и журналист: На Балканите кипи някаква енергия, която е сложна, но и много красива Мила Иванова 159104
38 Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища Ярослава Прохазкова 157868
39 Иван Димитров: От 2026 г. всеки имот ще има свой пощенски код. До дни хората ще могат да тестват системата и да го видят Марияна Бойкова 156716
40 Проф. Петър Стоянович: Два пъти през XX в. светът говори за “българското чудо” Сима Владимирова 155276
41 Биляна Савова: Имаш множествена склероза! Осъзнах, че съм живяла безобразно – само стрес, без режим, добър сън и храна Ана Михова 154580
42 Доц. Георги Лозанов: Номерът с референдума не мина, но може да станат и по-зловещи атаките срещу еврото Паола Хюсеин 154312
43 Цанко Цветанов на 55: Най-големият ми успех е Теодора. После Ния. След това е футболът Найден Тодоров 152748
44 Мариан Вълев: Не можах да откажа на “Под прикритие”, но вече спирам с актьорството. Ще режисирам Димчо Райков 148504
45 Д-р Илия Тонев: Плащаме здравните осигуровки на пациенти, за да не губим приходите по клинични пътеки Тони Маскръчка 143768
46 Кръстю Лафазанов: Ние сме нещастни създания, мислим, че можем да делим света на наш и ваш Анатолий Попов 143752
47 Веселин Маринов: На концерта в Горна Оряховица имаше 600 жени с жълти рокли Мария Райчева 143732
48 Христо Крушарски: Последно Тошко ми написа - Людмила Живкова проговори в мен. Имам мисия Едуард Папазян 141464
49 Васил Терзиев: Борисов направи мечешка услуга на София с парите за шофьорите - трябва да извадим още 200 млн. през 2027-а, но никой не казва откъде Даринка Илиева 139112
50 Проф. Габровски: В гръбначната хирургия на “Пирогов” към лекарския опит и апаратура добавихме последно поколение роботизирана система Любомира Николаева 135496
51 Владимир Димитров, ГДБОП: Възстановихме 10 млн. долара, откраднати от фирма в топ 10 Димитър Мартинов 132972
52 Ваня Григорова: Загубих интерес към делото, с което оспорвам избора на Терзиев – половината мандат мина Лиляна Клисурова 132352
53 Сестрата на загиналата Цвети: Дядото на Сияна извади тялото ѝ от смачканите ламарини. Загина като внучката му Цветелина Танкинска 130016
54 Акад. Петър Иванов: Има депутати с психични проблеми Сима Владимирова 129064
55 Симеон Дянков: Можем да спечелим от търговската война, имаме достъп до огромен пазар Румяна Денчева 127452
56 Емил Стойчев: Управляват ни неуки хора с дипломи. Все едно аз да взема вашия вестник – ще го закрием за месец Калина Костова 126344
57 Лъчезар Богданов: Хората задлъжняват с милиарди за ипотеки, мислят, че имот е инвестиция без риск. Не е съвсем така Румяна Денчева 126248
58 Иван Кристоф: На парасейлинг ще се кача само с лична екипировка и допълнителни въжета Петя Минкова 125012
59 Алексей Пампоров: Учат децата ни да пишат за някого, когото не са чели, после се чудим защо са слаби на матурите Мила Гешакова 124424
60 Христо Пъдев: Държавата скърца и друса, но аз не харесвам мрънкачите! Мога ли да забавлявам хората хленчещ? Мила Гешакова 121768
61 Проф. Димитър Радев: Депутатите паднаха в собствения си капан с промените в съдебния закон Ана Михова 121384
62 Зорница Йончева: Не е сериозно 9-класници да дават частни уроци на 7-класници. Интегрален тест ще обърка схемите Ярослава Прохазкова 120864
63 Любомир Денов: Слязох до самото дъно на дупката в Царичина, преди да запечатат входа Георги Милков 114336
64 Юлиян Плачков: Голямата тема са изпитите след 7-и клас - от 40 г. са по български език и математика. Стресът е огромен и излишен Ярослава Прохазкова 113228
65 Княз Кирил Преславски: Можем да забавим старостта и да й се насладим Петя Минкова 113168
66 Елена Костадинова: Качите ли снимка в интернет, тя може да попадне при педофил 24 часа 111132
67 Д-р Николай Брънзалов: Договорихме 50 лв. за преглед при специалист - колкото един маникюр Боряна Цачева 111080
68 Ицко Финци и Лиза Боева: Когато възпитаваме Матилда, внимаваме как се държим и грижим един за друг Виктория Костова 106912
69 Двама млади директори: Родители, вярвайте ни! Не се бъркайте в училище Ярослава Прохазкова 106740
70 Иван и Андрей: Стигнем ли 70% от стандарта на Запад, повечето емигранти се връщат. Сега са 65% Паола Хюсеин 105448
71 Стефан Арсов: Връщаме на държавата 100 завзети апартамента в София Даринка Илиева 104624
72 Доц. Бърдаров: Демографията на България е неразбрана - не се осъзнава световният феномен, че 40 е новото 20, а 70-годишните са доста млади Мартина Зиновиева 103316
73 Дъщерята на Трифон Иванов в първо интервю: Обадиха ми се, че е починал, и всичко в мен угасна Симона Димитрова 102520
74 Доц. д-р Велислава Петрова: В скъпотията най-евтино излиза да консумираш култура с приятели вкъщи Христо Николов 102192
75 Доц. Мариана Тодорова: Прогнозите са, че със здравословно хранене 60% от диагнозите ще изчезнат Петя Минкова 101944
76 Тодор Чобанов: Покръстват ни трудно, наричали са ни "непокорливо племе" с бесовски танци Петя Минкова 101120
77 Душо Гавазов, кмет на Мъглиж: Собствениците на "стаите под наем" в Ягода искаха да ползват и минерална вода от селото Ваньо Стоилов 99804
78 Олег Асенов: Камерите на толсистемата вече засичат средната скорост на колите. Скоро и фишове - само да минат промените в закона Христо Николов 99588
79 Иван Неделчев: Здравословното отслабване е път, а не гонка – започнете с лек калориен дефицит, не с глад Петя Минкова 99116
80 Д-р Николай Брънзалов: Парадокс: при 300 хил. хоспитализации повече през 2024 г. парите за медикаменти стигнаха Мартина Зиновиева 98556
81 Кирил Карталов: Тръмп на погребението на Франциск е сигнал – не иска Църквата да продължи да се разширява на Изток Христо Николов 97588
82 Доц. Сандю Бешев: Бях на 20 метра от тримата ни алпинисти, които загинаха на Безенги Анелия Никифорова 96260
83 Димитър Манолов: Нека падне таванът на пенсиите, но да няма и максимален осигурителен доход Цветелина Стефанова 95380
84 Симеон Дянков: Влизането в еврозоната показа, че "старите" големи партии владеят положението и не им трябват патерици Румяна Денчева 93536
85 Теодора Димова: Най-страшно за децата е закъснението да ги обичаш. Но как, ако родителите им не знаят какво е обич? Калина Костова 92508
86 Ярослава Бубнова: Против инвазията в Украйна съм, но Митрофанова е наш чест гост Симона Димитрова 91664
87 Таня Христова: Без тунел под Шипка няма реална свързаност и ефективна логистика между Северна и Южна България Дима Максимова 91116
88 Христо Мутафчиев със сина си Асен: И за двама ни началото в професията не бе лесно Цветелина Шенева 90976
89 Павел Станчев: Цар Симеон никога не казва "да" или "не" веднага. Мълча две седмици, след което се съгласи да направя филм за него Паола Хюсеин 89112
90 Даниела Лечева: До 14 г. момчетата са по-добри в тестовете за интелигентност, после нещата се обръщат Мила Гешакова 89084
91 Криминалният психолог Неделчо Стойчев: Локалните деца не са получили любов, грижа и емпатия от родителите си Симона Димитрова 88776
92 Арх. Богдана Панайотова: В “Лозенец”, “Витоша” и “Триадица” е основният натиск за ново строителство Даринка Илиева 88448
93 Мариана Попова и Веселин Плачков: Приличаме си по чувството за справедливост Цветелина Шенева 86872
94 Хрвойе Стоич: Не еврото, а надуването на заплатите в публичния сектор е истинската опасност Христо Николов 85904
95 Наследникът на отец Иван от Нови хан: Не търсим подаяния - децата, които се родиха в приюта, днес работят и помагат с пари 24 часа 85532
96 Доц. д-р Зорница Тоткова: Хванат ли пиян шофьор два пъти, да влиза в програма за лечение Винсент Тановски 85320
97 Ирена Милянкова: Обръснах главата си, свалих 10 кг - най-малкото, което можех да направя, за да се слея с героиня Цветелина Шенева 85316
98 Момчил Андреев: Ако вземате кредит с идеята да купите и да гоните голяма печалба, помислете - може да ви направи богати, а може и да ви занули Самуил Огнянов 83832
99 Проф. д-р Елина Трендафилова: Кръвният тест е бърз и достъпен, достатъчно е да се направи веднъж в живота Мартина Зиновиева 82408
100 Мария Силвестър и Калин Евтимов: Зрителите не го виждат, но често плачем Мария Начевска 82236

