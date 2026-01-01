Вижте най-четените материали в сайта ни за 2025 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 Д-р Мирослав Ненков: Да изпиеш 300 г ракия вечер, не е здраве - профилактиката е най-важна 24 часа 1291548
2 Почина Силвия Стоянова, която стана символ с битката си за концерти без бариери Виолина Христова, Рим 1186504
3 Нов смъртоносен рак сред младите напредва по-бързо от този на дебелото черво 24 часа 1165932
4 Гигантско цунами помита бреговете на Гърция Проф. Николай Овчаров 953660
5 Винаги с шапка и черни очила, Тодор Славков обяснявал в село Асен, че е там да си почине Ваньо Стоилов 951520
6 Кардиолог: В горещините не бива да консумираме напитки с добавена захар 24 часа 915436
7 Коледни бонуси за всички пенсионери и по-високи обезщетения, предлагат депутати Цветелина Стефанова 907208
8 29-годишна жена почина след наместване на врата 24 часа 850812
9 Издъхна 36–годишният Станко от Раковски, баща на две малки деца, пометен от кола 24 часа Пловдив онлайн 844764
10 Проф. Марчев: Кафето, до 3-4 чаши на ден, намалява със 17% сърдечната смъртност и с 16% общата Любомира Николаева 820384
11 Брюксел предупреди: Можем да спрем преминаването на България към еврото 24 часа 820152
12 Певицата Дара живее със синдрома ADHD 24 часа 805316
13 Бактерия в каймата и марулята е основен виновник за рака на дебелото черво при младите 24 часа 786172
14 Тодор Славков се самоубил с изстрел в главата Димитър Мартинов 777280
15 Кирил Аврамов: Тодор Славков никога не е бил травмиран, знаеше, че майка му не се е самоубила и не го е изоставила Петя Минкова 759768
16 Незаслужени 165 лв. към пенсиите на 800 хил. пенсионери Цветелина Стефанова 737744
17 Само за месеци над 50 българки дадоха общо 2 млн. лв., вярвайки, че са харесани от звезди Димитър Мартинов 719432
18 След инсулта на Боби Михайлов лекарите действат, за да се ограничат по-късни последици 24 часа 719156
19 Над 1 млн. лева намерени в дома на пловдивските лекари, продавали метадон Никола Михайлов 706200
20 Румен Радев изразява съболезнования към семейството и близките на Енчо Пиронков 24 часа 700248
21 Деца намериха куфар с глава и крайници на учен от кралското биологично дружество 24 часа 698296
22 "Мюсюлмански братя" превземат Европа, вече са и в България. Парите са от Турция и Катар Мохамед Халаф 695120
23 Мария Филипова: Забранявам със заповед увеличаването на таксите от мобилните оператори 24 часа 682288
24 Окончателно! България загуби олимпийския си шампион по борба Семен Новиков 24 часа 681436
25 Ново от 1 май: Подслонът на украинците у нас ще продължава само 60 дни 24 часа 680904
26 Пеньо Пенев изпива 6 опаковки веронал, бутилка ракия и написва 9 предсмъртни писма Пенчо Ковачев 673740
27 Доц. Стоянка Черкезова: Мъжете между 42 и 57 г. са с високи нива на ранна смърт, здравните политики да се фокусират там Винсент Тановски 661436
28 Два трупа и отрязана ръка в София Димитър Мартинов 654020
29 Ергенът Мартин се прибра сам в България 24 часа 651816
30 Трети запис разтърси “Промяната” 24 часа 640304
31 Трима от едно семейство в Гърция, с българка домашна помощница, починаха за 13 дни Тони Маскръчка 638120
32 Живеем върху гигантски резервоар от злато Мария Незнакомова 632532
33 Гърция арестува всички митничари на граничен пункт с Албания заради корупция 24 часа 630488
34 Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря Людмила Лили Първанова 628676
35 Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия 24 часа 624480
36 Заплатите в евро ще са само кеш, можем да си изхвърлим банковите карти Виктор Иванов 620860
37 След 14 години зад решетките Пешо Сумиста от Килърите – упорит и доминантен, но не му се работи Ана Михова 616524
38 Синът на Людмила Живкова Тодор Славков си отиде в деня, в който майка му почина преди 44 г. 24 часа 616212
39 Над 300 са приети в болница с натравяне, всички са яли дюнери в Турция 24 часа 613048
40 Платихме 6 млрд. лв. за незаслужени пенсии на хора с ниски осигуровки Цветелина Стефанова 610456
41 Дъщерята на Гарелов: На последния си рожден ден татко каза на всеки защо го харесва. Беше като сбогуване Паола Хюсеин 600552
42 Карлос Насар: Баща ми ме изостави като малък, но ме потърси след успехите 24 часа 599660
43 Забраняват на земеделци да садят картофи и да гледат животни заради промени в "Натура 2000" 24 часа 590912
44 Проф. Донка Байкова: Агнешкото е противопоказно за хора с метаболитен проблем, защото крие риск от подагра 24 часа 582372
45 Коментар на седмицата №2: България е обявена за най-опасната страна в Европа за шофьорите на камиони 24 часа 575572
46 Сбогом на кафето от 1 левче от автомат - само чашката вече струва 20 стотинки Албена Арабаджиева 575428
47 Бивш министър: Добре, че беше Тошко - сега всеки разбра, че и недоучил доктор няма по света за 500$ 24 часа 572356
48 Борисов лично наредил освобождаването на зам.-кмета на Пловдив Ерол Садъков 24 часа 564052
49 За първи път над 120 радиа по цял свят въртят песен на българин (Видео) Мария Райчева 559716
50 Загиналият в София на 48 г., карал с 218 км/ч., а мустангът му бил с гуми като за Формула 1 Димитър Мартинов 553856
51 Испания: Незабавно замразяване на споразумението за асоцииране на ЕС с Израел 24 часа 551172
52 Шофьорът на камиона, убил оперния певец Богомил Спиров, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици 24 часа 551144
53 Спалня в кухнята, маса на балкона и 65 квадратни метра вече са голямо жилище в сграда от средата на 80-те Тина Тодорова 550036
54 Красимир Вълчев към сина на Алекс Богданска: Ще препоръчам по-късен първи учебен час, но директорите решават 24 часа 543168
55 Парламентът се смее с глас - вижте кои подкрепят Мая Манолова за омбудсман 24 часа 541716
56 28 държави приключиха с Европа, България сред тях 24 часа 538776
57 Караджов: От 12 юли става задължително ползването на GPS-приложение от автошколите 24 часа 538076
58 Христина Апостолова и Димитър Рачков: Милошев дойде на снимките на "Всичко за сина ми" точно за целувката ни и поиска да е истинска Паола Хюсеин 534040
59 Семейство ще получи 200 000 лева обезщетение от антикорупционната комисия заради запори за ракия 24 часа 531628
60 Тошко Йорданов: Заплатата ми е около 7-8 хиляди лева, не я знам точно 24 часа 528936
61 Екзекуторите бързали: двама учители сред разстреляните до Омуртаг по присъда на Народния съд преди 80 години Ваньо Стоилов 528352
62 Проф. д-р Сотир Марчев: Понижавайки си холестерола, живееш, колкото ти е писано, но с инсулт по-малко Любомира Николаева 523436
63 Прокурор Светлана Димитрова: Пазете документите за имотите си, партидите за ток и вода: на ваше име! Ана Михова 521616
64 Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение 24 часа 513756
65 Туристи отменят пътувания заради "японската Баба Ванга" 24 часа 510452
66 Разплакан, американецът Елиът се срещна за първи път с българската си майка след 32 г. Алексения Димитрова 509800
67 Украинци внесоха във Варна суперкола за $ 4 млн., но с евтини джанти заради пътищата ни 24 часа 509784
68 Държавата плаща до 5000 евро за завръщането на българи от чужбина Цветелина Стефанова 500672
69 Арестуваха сводниците на Студентски град Пешо Калашника и жена му Таня Димитър Мартинов 497844
70 И Естония след Литва и Латвия - излиза от договора за забрана на противопехотните мини 24 часа 497576
71 Колко струва да си построиш къща в България през 2025 г.? 24 часа 495888
72 ИТН алармират, че украинците у нас не си плащат пътните нарушения и застраховки Павлета Давидова 491600
73 След 22 г. заедно сръбската оперна певица Ивана дари Наско от Б.Т.Р. със син 24 часа 489952
74 Искат 20 месеца затвор за инфлуенсърката Киара Ферани Виолина Христова, Рим 488988
75 2 август 1988 г., летище “София”: Тодор Живков гледа от въздуха гибелта на “Як-40” Пенчо Ковачев 488960
76 16 г. след старта 80% от хората в Словакия казват, че еврото е нещо добро Лиляна Клисурова 488468
77 Не яжте нито хляб, нито пасти 24 часа 483424
78 Кубрат Пулев с 60 дни забрана за бокс 24 часа 482820
79 Хладилник уби 23-годишна майка на две деца в Бургас Тони Щилиянова 482224
80 До премиера Желязков от пенсионера Петров: Не раздавайте надбавки! Евгени Петров 481276
81 Скок на инфекциите с коварна бактерия Любомира Николаева 479436
82 След четвърт век заедно Катрин Зита-Джоунз и Майкъл Дъглас си размениха ролите Павлина Трифонова 477360
83 Илияна Йотова: Няма друга държава в Европа с национален химн на своите букви 24 часа 476872
84 Още една студентка плати глоба от 75 евро за куфар, който е по-малък от позволеното 24 часа 474044
85 Импресарио дава на съд "Като две капки вода" 24 часа 471024
86 Час преди полунощ депутатите отметнаха ограниченията за енергийните напитки Павлета Давидова 466224
87 Румен Овчаров: За мен президентът Радев е приключила политическа фигура 24 часа 464136
88 Разрешиха евтаназията на млада испанка, баща й ще обжалва 24 часа 463476
89 Децата на проф. Чирков: Татко можеше да отиде във всяка болница по света. Но избра България Алексения Димитрова 462748
90 Тръмп обмисля да отнеме американското гражданство на актрисата Роузи О`Донъл 24 часа 462152
91 Мъжът, шофирал след тира, помел бензиностанция: Изпревари ме на двойна непрекъсната линия с повече от 60 км/ч Цветелина Танкинска 460084
92 Трима загинаха при разбиването на медицински хеликоптер в Япония 24 часа 458984
93 Русия заплаши с Трета световна война 24 часа 457664
94 Шофьорът на ескортираното от патрулка ламборгини поискал полицейска защита, после се отказал Никола Михайлов 456932
95 Учени: Не влизайте с обувки вкъщи, всеки четвърти внася коварната ешерихия коли 24 часа 454552
96 Николай Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка Дима Максимова 453804
97 Румънците карат безобразно у нас и се наговарят как да не плащат глоби, а в Гърция са примерни като на изпит Тони Маскръчка 450168
98 Софи Маринова: На всички купих домове, само аз нямам къде да живея 24 часа 450052
99 Луксът, който не можеш да купиш 24 часа 449996
100 Отварят сметките на тримата починали гърци, гледани от българка 24 часа 449928

