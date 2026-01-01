Вижте най-четените материали в сайта ни за 2025 г.

|№
|Заглавие
|Автор
|Брой четения
|1
|Д-р Мирослав Ненков: Да изпиеш 300 г ракия вечер, не е здраве - профилактиката е най-важна
|24 часа
|1291548
|2
|Почина Силвия Стоянова, която стана символ с битката си за концерти без бариери
|Виолина Христова, Рим
|1186504
|3
|Нов смъртоносен рак сред младите напредва по-бързо от този на дебелото черво
|24 часа
|1165932
|4
|Гигантско цунами помита бреговете на Гърция
|Проф. Николай Овчаров
|953660
|5
|Винаги с шапка и черни очила, Тодор Славков обяснявал в село Асен, че е там да си почине
|Ваньо Стоилов
|951520
|6
|Кардиолог: В горещините не бива да консумираме напитки с добавена захар
|24 часа
|915436
|7
|Коледни бонуси за всички пенсионери и по-високи обезщетения, предлагат депутати
|Цветелина Стефанова
|907208
|8
|29-годишна жена почина след наместване на врата
|24 часа
|850812
|9
|Издъхна 36–годишният Станко от Раковски, баща на две малки деца, пометен от кола
|24 часа Пловдив онлайн
|844764
|10
|Проф. Марчев: Кафето, до 3-4 чаши на ден, намалява със 17% сърдечната смъртност и с 16% общата
|Любомира Николаева
|820384
|11
|Брюксел предупреди: Можем да спрем преминаването на България към еврото
|24 часа
|820152
|12
|Певицата Дара живее със синдрома ADHD
|24 часа
|805316
|13
|Бактерия в каймата и марулята е основен виновник за рака на дебелото черво при младите
|24 часа
|786172
|14
|Тодор Славков се самоубил с изстрел в главата
|Димитър Мартинов
|777280
|15
|Кирил Аврамов: Тодор Славков никога не е бил травмиран, знаеше, че майка му не се е самоубила и не го е изоставила
|Петя Минкова
|759768
|16
|Незаслужени 165 лв. към пенсиите на 800 хил. пенсионери
|Цветелина Стефанова
|737744
|17
|Само за месеци над 50 българки дадоха общо 2 млн. лв., вярвайки, че са харесани от звезди
|Димитър Мартинов
|719432
|18
|След инсулта на Боби Михайлов лекарите действат, за да се ограничат по-късни последици
|24 часа
|719156
|19
|Над 1 млн. лева намерени в дома на пловдивските лекари, продавали метадон
|Никола Михайлов
|706200
|20
|Румен Радев изразява съболезнования към семейството и близките на Енчо Пиронков
|24 часа
|700248
|21
|Деца намериха куфар с глава и крайници на учен от кралското биологично дружество
|24 часа
|698296
|22
|"Мюсюлмански братя" превземат Европа, вече са и в България. Парите са от Турция и Катар
|Мохамед Халаф
|695120
|23
|Мария Филипова: Забранявам със заповед увеличаването на таксите от мобилните оператори
|24 часа
|682288
|24
|Окончателно! България загуби олимпийския си шампион по борба Семен Новиков
|24 часа
|681436
|25
|Ново от 1 май: Подслонът на украинците у нас ще продължава само 60 дни
|24 часа
|680904
|26
|Пеньо Пенев изпива 6 опаковки веронал, бутилка ракия и написва 9 предсмъртни писма
|Пенчо Ковачев
|673740
|27
|Доц. Стоянка Черкезова: Мъжете между 42 и 57 г. са с високи нива на ранна смърт, здравните политики да се фокусират там
|Винсент Тановски
|661436
|28
|Два трупа и отрязана ръка в София
|Димитър Мартинов
|654020
|29
|Ергенът Мартин се прибра сам в България
|24 часа
|651816
|30
|Трети запис разтърси “Промяната”
|24 часа
|640304
|31
|Трима от едно семейство в Гърция, с българка домашна помощница, починаха за 13 дни
|Тони Маскръчка
|638120
|32
|Живеем върху гигантски резервоар от злато
|Мария Незнакомова
|632532
|33
|Гърция арестува всички митничари на граничен пункт с Албания заради корупция
|24 часа
|630488
|34
|Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря Людмила
|Лили Първанова
|628676
|35
|Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия
|24 часа
|624480
|36
|Заплатите в евро ще са само кеш, можем да си изхвърлим банковите карти
|Виктор Иванов
|620860
|37
|След 14 години зад решетките Пешо Сумиста от Килърите – упорит и доминантен, но не му се работи
|Ана Михова
|616524
|38
|Синът на Людмила Живкова Тодор Славков си отиде в деня, в който майка му почина преди 44 г.
|24 часа
|616212
|39
|Над 300 са приети в болница с натравяне, всички са яли дюнери в Турция
|24 часа
|613048
|40
|Платихме 6 млрд. лв. за незаслужени пенсии на хора с ниски осигуровки
|Цветелина Стефанова
|610456
|41
|Дъщерята на Гарелов: На последния си рожден ден татко каза на всеки защо го харесва. Беше като сбогуване
|Паола Хюсеин
|600552
|42
|Карлос Насар: Баща ми ме изостави като малък, но ме потърси след успехите
|24 часа
|599660
|43
|Забраняват на земеделци да садят картофи и да гледат животни заради промени в "Натура 2000"
|24 часа
|590912
|44
|Проф. Донка Байкова: Агнешкото е противопоказно за хора с метаболитен проблем, защото крие риск от подагра
|24 часа
|582372
|45
|Коментар на седмицата №2: България е обявена за най-опасната страна в Европа за шофьорите на камиони
|24 часа
|575572
|46
|Сбогом на кафето от 1 левче от автомат - само чашката вече струва 20 стотинки
|Албена Арабаджиева
|575428
|47
|Бивш министър: Добре, че беше Тошко - сега всеки разбра, че и недоучил доктор няма по света за 500$
|24 часа
|572356
|48
|Борисов лично наредил освобождаването на зам.-кмета на Пловдив Ерол Садъков
|24 часа
|564052
|49
|За първи път над 120 радиа по цял свят въртят песен на българин (Видео)
|Мария Райчева
|559716
|50
|Загиналият в София на 48 г., карал с 218 км/ч., а мустангът му бил с гуми като за Формула 1
|Димитър Мартинов
|553856
|51
|Испания: Незабавно замразяване на споразумението за асоцииране на ЕС с Израел
|24 часа
|551172
|52
|Шофьорът на камиона, убил оперния певец Богомил Спиров, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици
|24 часа
|551144
|53
|Спалня в кухнята, маса на балкона и 65 квадратни метра вече са голямо жилище в сграда от средата на 80-те
|Тина Тодорова
|550036
|54
|Красимир Вълчев към сина на Алекс Богданска: Ще препоръчам по-късен първи учебен час, но директорите решават
|24 часа
|543168
|55
|Парламентът се смее с глас - вижте кои подкрепят Мая Манолова за омбудсман
|24 часа
|541716
|56
|28 държави приключиха с Европа, България сред тях
|24 часа
|538776
|57
|Караджов: От 12 юли става задължително ползването на GPS-приложение от автошколите
|24 часа
|538076
|58
|Христина Апостолова и Димитър Рачков: Милошев дойде на снимките на "Всичко за сина ми" точно за целувката ни и поиска да е истинска
|Паола Хюсеин
|534040
|59
|Семейство ще получи 200 000 лева обезщетение от антикорупционната комисия заради запори за ракия
|24 часа
|531628
|60
|Тошко Йорданов: Заплатата ми е около 7-8 хиляди лева, не я знам точно
|24 часа
|528936
|61
|Екзекуторите бързали: двама учители сред разстреляните до Омуртаг по присъда на Народния съд преди 80 години
|Ваньо Стоилов
|528352
|62
|Проф. д-р Сотир Марчев: Понижавайки си холестерола, живееш, колкото ти е писано, но с инсулт по-малко
|Любомира Николаева
|523436
|63
|Прокурор Светлана Димитрова: Пазете документите за имотите си, партидите за ток и вода: на ваше име!
|Ана Михова
|521616
|64
|Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение
|24 часа
|513756
|65
|Туристи отменят пътувания заради "японската Баба Ванга"
|24 часа
|510452
|66
|Разплакан, американецът Елиът се срещна за първи път с българската си майка след 32 г.
|Алексения Димитрова
|509800
|67
|Украинци внесоха във Варна суперкола за $ 4 млн., но с евтини джанти заради пътищата ни
|24 часа
|509784
|68
|Държавата плаща до 5000 евро за завръщането на българи от чужбина
|Цветелина Стефанова
|500672
|69
|Арестуваха сводниците на Студентски град Пешо Калашника и жена му Таня
|Димитър Мартинов
|497844
|70
|И Естония след Литва и Латвия - излиза от договора за забрана на противопехотните мини
|24 часа
|497576
|71
|Колко струва да си построиш къща в България през 2025 г.?
|24 часа
|495888
|72
|ИТН алармират, че украинците у нас не си плащат пътните нарушения и застраховки
|Павлета Давидова
|491600
|73
|След 22 г. заедно сръбската оперна певица Ивана дари Наско от Б.Т.Р. със син
|24 часа
|489952
|74
|Искат 20 месеца затвор за инфлуенсърката Киара Ферани
|Виолина Христова, Рим
|488988
|75
|2 август 1988 г., летище “София”: Тодор Живков гледа от въздуха гибелта на “Як-40”
|Пенчо Ковачев
|488960
|76
|16 г. след старта 80% от хората в Словакия казват, че еврото е нещо добро
|Лиляна Клисурова
|488468
|77
|Не яжте нито хляб, нито пасти
|24 часа
|483424
|78
|Кубрат Пулев с 60 дни забрана за бокс
|24 часа
|482820
|79
|Хладилник уби 23-годишна майка на две деца в Бургас
|Тони Щилиянова
|482224
|80
|До премиера Желязков от пенсионера Петров: Не раздавайте надбавки!
|Евгени Петров
|481276
|81
|Скок на инфекциите с коварна бактерия
|Любомира Николаева
|479436
|82
|След четвърт век заедно Катрин Зита-Джоунз и Майкъл Дъглас си размениха ролите
|Павлина Трифонова
|477360
|83
|Илияна Йотова: Няма друга държава в Европа с национален химн на своите букви
|24 часа
|476872
|84
|Още една студентка плати глоба от 75 евро за куфар, който е по-малък от позволеното
|24 часа
|474044
|85
|Импресарио дава на съд "Като две капки вода"
|24 часа
|471024
|86
|Час преди полунощ депутатите отметнаха ограниченията за енергийните напитки
|Павлета Давидова
|466224
|87
|Румен Овчаров: За мен президентът Радев е приключила политическа фигура
|24 часа
|464136
|88
|Разрешиха евтаназията на млада испанка, баща й ще обжалва
|24 часа
|463476
|89
|Децата на проф. Чирков: Татко можеше да отиде във всяка болница по света. Но избра България
|Алексения Димитрова
|462748
|90
|Тръмп обмисля да отнеме американското гражданство на актрисата Роузи О`Донъл
|24 часа
|462152
|91
|Мъжът, шофирал след тира, помел бензиностанция: Изпревари ме на двойна непрекъсната линия с повече от 60 км/ч
|Цветелина Танкинска
|460084
|92
|Трима загинаха при разбиването на медицински хеликоптер в Япония
|24 часа
|458984
|93
|Русия заплаши с Трета световна война
|24 часа
|457664
|94
|Шофьорът на ескортираното от патрулка ламборгини поискал полицейска защита, после се отказал
|Никола Михайлов
|456932
|95
|Учени: Не влизайте с обувки вкъщи, всеки четвърти внася коварната ешерихия коли
|24 часа
|454552
|96
|Николай Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка
|Дима Максимова
|453804
|97
|Румънците карат безобразно у нас и се наговарят как да не плащат глоби, а в Гърция са примерни като на изпит
|Тони Маскръчка
|450168
|98
|Софи Маринова: На всички купих домове, само аз нямам къде да живея
|24 часа
|450052
|99
|Луксът, който не можеш да купиш
|24 часа
|449996
|100
|Отварят сметките на тримата починали гърци, гледани от българка
|24 часа
|449928