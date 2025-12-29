Само в "24 часа" на 29 декември: Еврото носи по-евтини автомобили, но ако са купени на изплащане

Само в "24 часа" на 29 декември четете:
Песимизъм преди новата година - двоен ръст на очакващите по-лоши времена - проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа"
Полезен урок: властта на площада не е власт над площада - лично мнение на Диляна Ценова
Съкровищата на българските музеи оживяват в 3D формат
Еврото носи по-евтини автомобили, но ако са купени на изплащане
Реабилитацията на аспержите - полезните буржоазни зеленчуци
Вече родителят е по-добре да докаже пред съда, че става за родител, а не да атакува другия в развода - интервю с адвокат Йорданка Бекирска
1,2 млн. от имотите празни, но над 30% от българите се тъпчат в тесни жилища
Вижте първите страници на "24 часа" от 29 декември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.